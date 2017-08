28 Times Cinema alle Giornate degli Autori di Venezia

di Cineuropa

22/08/2017 - L’8a edizione del progetto porterà 28 giovani cinefili a Venezia, dove assegneranno con Samira Makhmalbaf il Premio delle Giornate degli Autori

Promosso dalle Giornate degli Autori, il Premio LUX del Parlamento europeo ed Europa Cinemas, con la collaborazione di Cineuropa, l’8a edizione del progetto 28 Times Cinema vedrà 28 giovani europei sbarcare alle Giornate degli Autori durante la 74a Mostra del cinema di Venezia.

15 ragazze e 13 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, trascorreranno due settimane insieme per un programma fitto di incontri, dibattiti e, naturalmente, proiezioni. I fortunati 28 sono stati selezionati dalle sale del circuito Europa Cinemas nel loro bacino di spettatori. A Venezia, infatti, ciascuno di loro rappresenterà una sala cinematografica, una per ciascun paese dell’Unione europea.

I partecipanti sono Marietta Trendl (Austria), Aline Remes (Belgio), Philippe Morozov (Bulgaria), Marta Ban (Croazia), Nafsika Hadjichristou (Cipro), Daniela Kadlečková (Repubblica Ceca), Jacob Freudendal-Pedersen (Danimarca), Diana Põdra (Estonia), Ronja Tammenpää (Finlandia), Nicolas Raffin (Francia), Niklas Pollmann (Germania), Konstantinos Kardakaris (Grecia), Sofija Sztepanov (Ungheria), Penny McGovern (Irlanda), Tommaso Santambrogio (Italia), Vanesa Strautniece (Lettonia), Joné Juchnevičiūtė (Lituania), Lukas Grevis (Lussemburgo), Susannah Farrugia (Malta), Esmee van Loon (Paesi Bassi), Jakub Wanat (Polonia), Gonçalo Viana (Portogallo), Claudia Sirbulescu (Romania), Jakub Sladek (Slovacchia), Karla Pelko (Slovenia), Jesús Silva (Spagna), Tintin Scheynius (Svezia) e Douglas Greenwood (Regno Unito).

Dal 2014, il team di 28 Times Cinema assegna il Premio delle Giornate degli Autori, formando una delle più grandi e insolite giurie della scena festivaliera internazionale. Quest’anno, per la prima volta, una donna presiederà la giuria di 28 Times Cinema: la filmmaker iraniana Samira Makhmalbaf (leggi la news).

Come è abitudine dalla prima edizione del premio, Karel Och, direttore artistico del Festival di Karlovy Vary, membro del comitato di selezione per il Premio LUX e anche membro della giuria Un Certain Regard a Cannes nel 2017 (leggi l’intervista), avrà il compito di introdurre ogni film che verrà discusso, contestualizzandolo nella carriera del regista e lo stile specifico. L’ultima riunione della giuria per la votazione finale si terrà alla Villa degli Autori l’8 settembre, trasmessa in live streaming e aperta al pubblico.

La fine del festival, comunque, non segnerà la fine dell’avventura del team di 28 Times Cinema; a partire da ottobre, i suoi membri diventeranno ambasciatori del Premio LUX durante i LUX Film Days, che proietteranno i film finalisti del Premio LUX (news) in tutta Europa.