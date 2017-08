Alpha Violet spinge sull’acceleratore

di Fabien Lemercier

25/08/2017 - Nella line-up del venditore francese figurano due film in lizza alla Settimana della Critica veneziana e un lungometraggio in vetrina a Toronto

Italia, Argentina, Slovacchia, Georgia, Polonia e Ucraina: la line-up della società parigina di vendite internazionali Alpha Violet disegna una geografia cinematografica estesa che rispecchia la linea editoriale della struttura fondata su film singolari diretti da giovani autori. Una filosofia di qualità riconosciuta ancora una volta dai grandi festival con due opere prime in lizza alla 32a Settimana della Critica della 74a Mostra di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre): Il cratere del duo italiano Silvia Luzi - Luca Bellino e Temporada de caza dell’argentina Natalia Garagiola.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Passata coi suoi cortometraggi Yeguas de Cotorras e Sundays per Cannes alla Quinzaine des réalisateurs 2012 e alla Semaine de la Critique 2014, Natalia Garagiola ha scritto la sceneggiatura del suo primo lungometraggio incentrato su una rispettata guida in Patagonia che si ritrova a confrontarsi con l’educazione di suo figlio biologico che è stato bocciato a scuola. In un ambiente selvaggio, il padre dovrà domare suo figlio e insegnargli il rispetto della natura e dei rapporti umani. Prodotto dall'Argentina, il film è coprodotto dagli Stati Uniti, la Francia (Philippe Avril per Les Films de l'Etranger) e la Germania (Augenschein Filmproduktion). Temporada de caza sarà proiettato anche al 65° Festival di San Sebastian (dal 22 al 30 settembre) nella sezione Orizzonti Latini.

La squadra di Virginie Devesa e Keiko Funato sarà anche presente al 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre) dove venderà Nina dello slovacco Juraj Lehotsky, un film scoperto a Karlovy Vary e che sarà proiettato nella sezione Contemporary World Cinema.

In line-up figura inoltre in post-produzione Namme di Zaza Khalvashi, coproduzione tra la Georgia (Bafis) e la Lituania (Tremora) incentrata su una famiglia che eredita la missione di prendersi cura di un’acqua locale dalle proprietà curative per i malati del villaggio. Essendo i tre figli scettici, è la figlia a diventare custode della tradizione. Ma nel frattempo, una stazione idraulica viene costruita nei paraggi, si producono alcuni cambiamenti ambientali e un giorno l’acqua comincia a sparire... Il padre di famiglia si ricorda allora di un’altra vecchia tradizione...

Alpha Violet continuerà a prevendere The Fugue di Agnieszka Smoczynska (premio speciale l’anno scorso al Sundance col suo primo lungo The Lure ), un progetto in pre-produzione che associa la Polonia e la Repubblica Ceca, e il misterioso e attesissimo Luxembourg dell’ucraino Myroslav Slaboshpytskiy (The Tribe ).

(Tradotto dal francese)