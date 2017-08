Michel Blanc gira Voyez comme on danse

di Fabien Lemercier

28/08/2017 - Karin Viard, Carole Bouquet e Charlotte Rampling protagoniste. Una produzione Les Films du 24 per UGC

Primo ciak oggi a Parigi per Voyez comme on danse, quinto lungometraggio da regista di Michel Blanc dopo Marche à l'ombre (nominato al César della miglior opera prima nel 1985), Mauvaise passe (1999), Grosse fatigue (premio della miglior sceneggiatura a Cannes nel 1994 e nominato al César 1995 della stessa categoria) e Baciate chi vi pare (César 2003 del miglior ruolo secondario per Karin Viard e altre tre nomination per la sceneggiatura, la miglior promessa maschile e il miglior ruolo secondario maschile).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel cast, il cineasta ritrova le tre protagoniste della sua opera precedente: Karin Viard (César 2000 della miglior attrice e nominata nel 2005, nel 2012 per Polisse e nel 2015 per La famiglia Bélier ; nelle sale l’8 novembre prossimo in Jalouse), Carole Bouquet (César 1990 della miglior attrice) e Charlotte Rampling (nominata l’anno scorso all'Oscar della miglior attrice per 45 anni , che le era valso anche un premio d’interpretazione a Berlino nel 2015; vincitrice dell'European Film Award della miglior attrice nel 2003 e 2015; prossimamente in concorso a Venezia in Hannah ). Il trio sarà affiancato da Jean-Paul Rouve (nominato al César 2005 del miglior ruolo secondario per Podium, apprezzato in Sans arme, ni haine, ni violence , in Poupoupidou e Dalida ), Jacques Dutronc (César del miglior attore nel 1992 per Van Gogh e nominato nel 2002), William Lebghil (ammirato in The Fighters - Addestramento di vita e in Due sotto il burqa ), Guillaume Labbé (Les Hommes du feu ) e il regista stesso (attore emerito vincitore di un premio d’interpretazione a Cannes nel 1986 e recentemente del César 2012 del miglior ruolo secondario per Il ministro - L’esercizio di Stato ).

Scritta da Michel Blanc, la sceneggiatura è per ora tenuta nascosta dalla produzione.

Prodotto da Yves Marmion (Les Films du 24) per UGC, Voyez comme on danse è coprodotto da France 2 Cinéma. Pre-acquistato da Canal+, Ciné+ e C8, il film sarà girato fino al 28 ottobre quasi integralmente a Parigi con una sola giornata di riprese previste a Cabourg. UGC detiene i diritti di vendita internazionale e di distribuzione in Francia.

(Tradotto dal francese)