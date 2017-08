Riprese a settembre per The Moromete Family 2

di Stefan Dobroiu

29/08/2017 - Il sequel diretto da Stere Gulea di uno degli adattamenti più popolari del cinema rumeno uscirà il prossimo anno

Uscito nel 1988, The Moromete Family, adattamento dell’omonimo classico di Marin Preda, è subito diventato uno dei film più acclamati dalla critica del cinema rumeno. Voci di un sequel erano circolate sin da allora, e ora sono diventate realtà: il regista rumeno Stere Gulea torna a quello stesso universo con The Moromete Family 2, le cui riprese sono previste iniziare a metà settembre. Con un budget di €1,5 milioni, questo progetto Libra Film è prodotto da Tudor Giurgiu.

Gulea ha scritto la sceneggiatura basata sul sequel del romanzo di Preda e su vari articoli pubblicati dallo scrittore sulla stampa rumena. Il film segue Ilie Moromete (Horaţiu Mălăele, che rimpiazza Victor Rebengiuc del film originale), un contadino che con la sua intelligenza, il suo senso dell'umorismo e il suo buonsenso è diventato il simbolo della psiche rumena. L’uomo sta affrontando la sfida più grande della sua vita: la famigerata collettivizzazione, quando i comunisti confiscarono la proprietà privata e la resero pubblica. Il protagonista si opporrà alla decisione di Stato con tutti i suoi mezzi.

Il direttore della fotografia Vivi Drăgan Vasile girerà il sequel in bianco e nero, esattamente come girò il lungometraggio originale. Le riprese si svolgeranno nello stesso villaggio, con lo scenografo Cristian Niculescu attualmente al lavoro per ricreare la casa e i luoghi del film del 1988. Dana Dogaru, Iosif Paştina, Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu e Oana Pellea avranno ruoli significativi nel film. L’anno scorso, il progetto ha ricevuto un sostegno di circa €330,000 dal Romanian National Film Center.

Secondo l’attore principale Horaţiu Mălăele, la pellicola esplorerà “la storia agrodolce, talvolta tragica, del contadino rumeno”, ma anche i “disastrosi esperimenti sociali” del regime comunista.

Il film uscirà il prossimo novembre con Transilvania Film, in occasione del 30° anniversario della produzione originale.

(Tradotto dall'inglese)