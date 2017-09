Dorian Boguţă in fase di pre-produzione con il suo film, Legacy

di Stefan Dobroiu

31/08/2017 - Hai-Hui Entertainment produce un insolito thriller psicologico rumeno

Meglio conosciuto come attore e regista di cortometraggi, il rumeno Dorian Boguţă è in fase di pre-produzione per il suo primo film, Legacy. Il progetto, un insolito thriller psicologico rumeno, é una co-produzione tra Hai-Hui Entertainment, con Oana Giurgiu, e Mandragora di Cristi Puiu.

La sceneggiatura, scritta da Boguţă con Loredana Novak, mostra cosa succede dopo la scomparsa di un famoso pianista, Anton. Le inchieste della polizia e i flashback faranno luce su un artista disturbato che, nonostante il successo, si sente a pezzi poiché non riesce a comporre. Minacciato dalla malattia e temendo di non lasciare una traccia di sé, il protagonista cerca di realizzare il più grande desiderio della sorella. La natura di questo desiderio e il modo in cui Anton porterà a termine la sua missione sono al centro del primo film di Boguţă.

Una sequenza verrà girata a Settembre, ma le riprese principali dovranno aspettare novembre e verranno girate in quattro settimane. Barbu Bălăşoiu (Sieranevada ) è il DoP. Il regista sta attualmente svolgento i casting, con Dragoş Bucur scritturato per la parte dell’investigatore principale. Il bilancio ammonta a €270,000, di cui circa €90,000 stanziati dal Centro nazionale di cinematografia rumeno. La produttrice Oana Giurgiu racconta a Cineuropa che è stato necessario modificare la sceneggiatura per adattarla a un budget limitato. Se verrà trovato un partner bulgaro o moldavo, parte del film potrebbe essere girato a Sofia o in Moldova. La post-produzione è prevista per la prossima estate.

Dorian Boguţă afferma che il suo film è ispirato a un periodo difficile che ha vissuto quando aveva circa vent’anni. Descrive il progetto come un “thriller psicologico con risvolti realistici”. Dice inoltre che il film esplorerà l’influenza che abbiamo sui nostri cari, e l’eredità di una vita.

Il film verrà distribuito a livello nazionale il prossimo autunno o nella primavera 2019, in base alle potenziali selezioni ai festival.

(Tradotto dall'inglese)