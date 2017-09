Amerika Square rappresenterà la Grecia agli Oscar

di Vassilis Economou

06/09/2017 - Il secondo film di Yannis Sakaridis è il candidato greco alla 90esima edizione degli Academy Awards

Il secondo film di Yannis Sakaridis, Amerika Square , che è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso anno al Festival Internazionale del Cinema di Busan e si è aggiudicato il Premio FIPRESCI al Festival Internazionale del Cinema di Salonicco, punta all’Oscar per la Grecia per il Miglior film in lingua straniera.

Amerika Square segue tre personaggi principali che vivono nello stesso palazzo, vicino a una delle piazze principali di Atene. Il tatuatore quarantenne Billy (Yannis Stankoglou) si innamora di Tereza, una ragazza di origini africane che vuole trasferirsi in Francia. Nakos (Makis Papadimitriou) è disoccupato, vive con i suoi genitori e si serve dei film come ispirazione per la sua lotta razzista contro gli immigrati. Infine Tarek (Vassilis Koukalani) è un rifugiato siriano in cerca di un modo per raggiungere la Germania con la sua bambina.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Questo film drammatico tratta tutti i problemi attuali che la Grecia si è trovata a fronteggiare negli ultimi anni, tra cui la crisi finanziaria e quella dei rifugiati. Amerika Square è stato selezionato da una commissione speciale formata dal Ministero greco della cultura e dello sport.

Amerika Square è stato scritto da Yannis Sakaridis, Vangelis Mourikis e Yannis Tsirbas. È una co-produzione greco-britannico-tedesca tra Yannis Sakaridis (Ilioupolis Films), Venia Vergou, George T Lemos e Nikkos J Frangos (Marblemen Productions Ltd) ed è stato finanziato dal Centro del Cinema Greco.

(Tradotto dall'inglese)