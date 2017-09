L’Estonia sceglie November per la corsa all’Oscar

di Tristan Priimägi

08/09/2017 - Il comitato di selezione nazionale ha nominato il film di Rainer Sarnet come candidato all’Academy Award per il miglior film in lingua straniera

Il nominato estone per il 90° Oscar del miglior film in lingua straniera dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences è November di Rainer Sarnet, adattamento del romanzo Rehepapp di Andrus Kivirähk.

Il comitato di selezione, composto da sette membri (il produttore Ivo Felt, il regista Martti Helde, il critico cinematografico Tõnu Karjatse, l’attrice Tiina Mälberg, il sound designer Matis Rei, il distributore Siim Rohtla e il direttore dell’Estonian Film Institute, Edith Sepp), è giunto a una decisione unanime, così motivata: “La perseveranza del regista è ammirabile, così come il suo coraggio nel presentare al pubblico questo film strano e spiritoso, ma anche romantico e misterioso. E’ un piacere osservare il ruolo del lavoro di camera, pieno di sfumature, nel creare un universo magico, supportato da una direzione artistica ingegnosa. E’ anche lodevole che i filmmaker abbiano scelto per il cast individui interessanti che non avevano esperienze di recitazione precedenti”.

November è una favola per adulti: la sua storia si svolge in un villaggio pagano in Estonia, dove contadini avidi e insensibili sfidano la Peste, il Diavolo e varie entità demoniache. La giovane contadina Liina è innamorata senza speranza di Hans, che ha occhi solo per la govane e graziosa moglie del padrone.

November è stato presentato in prima mondiale al Tribeca Film Festival, dove ha vinto il premio della miglior fotografia per Mart Taniel. I ruoli principali sono interpretati da Rea Lest e Jörgen Liik, mentre la direzione artistica è affidata a Jaagup Roomet e Matis Mäesalu. November è una coproduzione estone-polacca-olandese – montata da Katrin Kissa (Homeless Bob Productions, Estonia), Łukasz Dzięcioł (Opus Film, Polonia) e Ellen Havenith (PRPL, Paesi Bassi) – con la coproduzione maggioritaria dell’Estonia. Il film è distribuito negli Stati Uniti da Oscilloscope Pictures.

(Tradotto dall'inglese)