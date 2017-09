DIRETTA: Il palmarès della Mostra di Venezia

di Cineuropa

I vincitori dei premi della 74ma edizione del Mostra di Venezia si svelano alla cerimonia di chiusura:

Leone d'oro



Gran Premio della giuria



Leone d'argento per la migliore regia (ex aequo)





Premio speciale della giuria





Coppa Volpi della miglior interpretazione maschile





Coppa Volpi della miglior interpretazione femminile





Premio Marcello Mastroianni al giovane attore o attrice emergente





Premio per la miglior sceneggiatura



Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis"

Jusqu'à la garde - Xavier Legrand

Orizzonti

Miglior film

Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli

Miglior regia

Vahid Jalilvand - No Date, No Signature

Premio speciale della giuria

Caniba - Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor

Migliore attrice

Lyna Khoudri - Les Bienheureux

Miglior attore

Navid Mohammadzadeh - No Date, No Signature

Miglior sceneggiatura

Dominique Welinski, René Ballesteros - Los versos del olvido

Miglior cortometraggio

Gros chagrin - Céline Devaux

Venezia Classici

Miglior film reastaurato

Come and See - Elem Klimov

Miglior documentario sul cinema

The Prince and the Dibbuk - Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski

Venice Virtual Reality

Best VR

Arden's Wake - Eugene YK Chung

Best Experience

La camera insabbiata - Laurie Anderson, Huang Hsin-Chien



Best Story

Bloodless - Gina Kim

