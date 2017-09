L’Irlanda sceglie Song of Granite di Pat Collins come candidato all’Oscar

di Davide Abbatescianni

12/09/2017 - Le canzoni folk di Joe Heaney rappresenteranno l’Isola di Smeraldo agli Academy Awards 2018

L’Irish Film & Television Academy (IFTA) ha nominto ufficialmente Song of Granite di Pat Collins come candidato irlandese ai 90mi Oscar, nella categoria Miglior film in lingua straniera. Interamente girato in bianco e nero, Song of Granite racconta la storia turbolenta del cantante folk irlandese Joe Heaney, nato nel 1919 a Carna, un villaggio remoto della costa atlantica. Il lavoro di Collins alterna audacemente sequenze narrative e filmati originali, celebrando sia la vita di Heaney che le sue opere musicali. Eoghan Mac Giolla Bhríde e Sharon Whooley co-firmano lo script con Collins.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il leggendario cantante è rappresentato da tre attori diversi. Il giovane, talentuoso Colm Seoighe interpreta il protagonista durante l'infanzia, mentre Michael O'Chonfhlaola e Macdara Ó Fátharta incarnano Heaney durante la giovinezza e l’età adulta, rispettivamente.

Il film è stato presentato con successo al prestigioso evento SXSW di Austin, Texas, e ha vinto il premio della Miglior fotografia al Galway Film Fleadh all'inizio di quest'anno. Prodotto da Alan Maher, Jessie Fisk e Martin Paul-Hus (per Amérique Film e Marcie Films Ltd), Song of Granite ha ricevuto un contributo da numerosi partner locali, come Irish Film Board, Broadcasting Authority of Ireland e il canale TV nazionale TG4. Inoltre, due partner di coproduzione canadesi hanno garantito il loro supporto: la Société de développement des entreprises culturelles de Québec (SODEC) e Telefilm Canada.

L’annuncio dell’Irish Film & Television Academy è stato accolto molto bene da Collins. “Joe Heaney, il soggetto di questo film, è stato un grande maestro e sostenitore del canto tradizionale irlandese e ha insegnato a cantare a studenti di tutta l'America", ha detto. "Egli rimane uno dei più grandi cantanti tradizionali. Penso che avrebbe apprezzato l’idea di un film incentrato sul canto sean nós che rappresenta l'Irlanda in una competizione internazionale come gli Oscar”.

Song of Granite sarà distribuito nei cinema da Soda Pictures nel Regno Unito, Oscilloscope negli USA e Wildcard Distribution in Irlanda.

(Tradotto dall'inglese)