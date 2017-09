La 24a edizione dell'Astra Film Festival promette un'“esperienza immersiva”

di Stefan Dobroiu

14/09/2017

Uno dei festival cinematografici più longevi della Romania, l'Astra Film Festival, è ormai giunto alla sua 24a edizione, in programma nella città di Sibiu, tra il 16 e il 22 ottobre. Saranno circa un centinaio i documentari proiettati nelle sette postazioni in cui si terrà l'evento.

Oltre le tradizionali sezioni e i programmi speciali, il festival offrirà al suo pubblico un'“esperienza immersiva”: la seconda edizione della sezione parallela Future Is Now mostra nuove forme di cinema, tra cui produzioni in VR e tecnologia full-dome. Il programma “Post Truth Tools”, comprendente tre film, un dibattito e una master class, e analizzerà la questione delle fake news, ma anche l'attendibilità del cinema documentario.

I titoli annunciati per il Concorso internazionale sono All That Passes by Through a Window That Doesn’t Open di Martin DiCicco (Stati Uniti/Qatar), Another Year di Shengze Zhu (Cina), Burma Storybook di Petr Lom e Corinne van Egerat (Paesi Bassi/Norvegia), Calabria di Pierre-François Sauter (Svizzera), City of Ghosts di Matthew Heineman (Stati Uniti), Liberami di Federica Di Giacomo (Italia/Francia), Taste of Cement di Ziad Kalthoum (Germania/Libano/Siria/Emirati Arabi Uniti/Qatar), The Bad Kids di Keith Fulton e Louis Pepe (Stati Uniti) e The Challenge di Yuri Ancarani (Francia/Italia).

Il concorso Central & Eastern European comprende invece Batusha’s House di Tino Glimmann e Jan Gollob (Kosovo/Svizzera), City of the Sun di Rati Oneli (Georgia/Paesi Bassi/Stati Uniti/Qatar), Communion di Anna Zamecka (Polonia), Convictions di Tatiana Chistova (Russia/Polonia), Deportation Class di Hauke Wendler e Carsten Rau (Germania), Gora di Stefan Malesevic (Bosnia/Serbia), Long Echo di Lukasz Lakomy e Veronika Glasunowa (Germania), Soul Exodus di Csaba Bereczki (Ungheria), Tarzan’s Testicles di Alexandru Solomon (Romania/Francia), e The Beast Is Still Alive di Mina Mileva e Vesela Kazakova (Bulgaria/Regno Unito).

Infine, il Concorso rumeno include A Film Less Happy, More Sad, Poetical and Wise di Cornel Mihalache, Erwin Mayor di Mihai Nanu, I Am Hercules di Marius Iacob, Phoenixxx di Mihai Gavril Dragolea, Planet Petrila di Andrei Dăscălescu, Shindy Music di Andrei-Nicolae Teodorescu, The Brotherhood di Cătălin Farcaş, The Last Kalderash di Cosmin Bumbuţ e Elena Stancu, The Side Street of Europe di Ermese Ambrus e The Trial di Claudiu Mitcu.

Il festival prevede anche due competizioni di cortometraggi, una delle quali, la Docschool, è dedicata ai film di scuola.

(Tradotto dall'inglese)