November stravince a Riga

di Tristan Priimägi

20/09/2017 - Il Riga IFF ha annunciato i vincitori della sua quarta edizione: tre premi vanno al film di Rainer Sarnet, tra cui quello principale del festival

Le pellicole baltiche hanno dominato il Riga International Film Festival, lo scorso weekend. Il premio principale è andato all'estone November di Rainer Sarnet – una storia misteriosa, in bianco e nero, infusa di folklore. Il vincitore riceverà un trofeo rappresentante un gallo, simbolo della città di Riga, oltre a un premio in denaro di 2.000 euro. In un video messaggio, Sarnet ha detto di essere molto felice che il folklore estone sia apprezzato a livello internazionale: “La sfida più grande è trovare cosa ci unisce, non cosa ci divide, specialmente oggi”.

Oltre al premio maggiore, November ha intascato anche il Premio #Youth_Matters, offerto dalla Giuria del giovani e il Premio del pubblico Splendid Palace. A sorpresa, la Giuria dei giovani ha deciso di assegnare anche una Menzione Speciale, che è andata al documentario lettone The Fairy-Tale of Empty Space di Krista Burāne, per essere, come la giuria ha spiegato, “un film che ci apre gli occhi e scrive una nuova pagina nel cinema lettone”

Nella sezione ArtDocFest, a cura del noto documentarista russo Vitaly Mansky, il premio principale è stato consegnato a Audrius Stonys per il sommessamente poetico Woman and the Glacier , storia di una scienziata lituana vissuta tra le montagne, in completa solitudine, per oltre 30 anni.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Concorso principale

Premio Riga IFF

November – Rainer Sarnet (Estonia/Paesi Bassi/Polonia)

Menzione Speciale

From the Balcony – Ole Giæver (Norvegia)

Concorso Giuria giovani

Premio #Youth_Matters

November – Rainer Sarnet

Menzione Speciale

The Fairy-Tale of Empty Spaces – Krista Burāne (Lettonia)

Premio del pubblico Splendid Palace

November – Rainer Sarnet

Concorso cortometraggi

Premio Riga Cortometraggi

Retract - Itonje Søimer Guttormsen (Norvegia)

Menzione Speciale

MAN – Maja Borg (Svezia)

Concorso video musicali

Premio Riga cortometraggi #BMV

Oh No (Elephants from Neptune)– Maria Reinup (Estonia)

Menzione Speciale

No Regrets (Deeper Upper) – Saulius Baradinskas (Lituania)

Premio del pubblico ArtDocFest

Woman and the Glacier – Audrius Stonys (Lituania/Estonia)

Menzione d'onore alla migliore produzione

Stanislav Ershov – produttore di The Last Waltz (Russia)

Premio della giuria dei ragazzi del Riga IFF

Room 213 – Emelie Lindblom (Svezia)

(Tradotto dall'inglese)