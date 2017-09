L'azienda radiotelevisiva di stato greca supporta 16 progetti

di Vassilis Economou

25/09/2017 - Nella prima fase di finanziamenti annuali, la televisione di stato greca ha assicurato il suo sostegno a 16 coproduzioni greche e internazionali

L'Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) ha annunciato il suo sostegno a 16 coproduzioni greche e internazionali per la sua prima fase annuale di finanziamenti. I finanziamenti ammontano a un totale di 980.000 euro e provengono dall'1.5% del reddito lordo che l'azienda deve destinare al cinema greco. Va sottolineato che la ERT esborsa oltre 2,8 milioni di euro all'anno.

Tra i progetti selezionati, sia di finzione che documentari, ci sono i nuovi lavori dei consolidati registi Pantelis Voulgaris (Brides, leggi la notizia) e Stavros Tsiolis (l'ultimo film della sua trilogia delle “donne”). Anche Love Me Not del concorrente di San Sebastián, Alexandros Avranas (Miss Violence ) e il film d'esordio di Christos Nikou, Apples (leggi la news), riceveranno il sostegno dell'ERT. Tra le coproduzioni internazionali sono incluse l'ultima fatica della regista iraniana Sepideh Farsi (Red Rose ) e il secondo film di Shu Aiello e Catherine Catela (Un Paese di Calabria).

I progetti supportati sono: Aggeloi tis Aigyptou di Adrianos Georgantas (società di produzione: Moonwalkers Productions), Le Bus di Shu Aiello e Catherine Catela (Blonde SA), Barbarossa di Sotiris Goritsas (Pan Entertainment/Boo Productions), The Final Note di Pantelis Voulgaris (Black Orange), Shedon Avgi di Margarita Manda (Heretic), O Apostratos di Zacharias Mavroeidis (Faliro House), Avrio Pernao Apenanti di Sepideh Farsi (Pan Entertainment), Dance Fight Love Die with Mikis Theodorakis on the Road di Asteris Koutoulas (Ioannis Sakaridis), Love Me Not di Alexandros Avranas (Faliro House), Women That Passed By (Here) di Stavros Tsiolis (Faliro House), Apples by Christos Nikou (Boo Productions), O Anthropos me tis Apantiseis di Stelios Kammitsis (Blonde SA), Thalamos 317 di Mark Gustin (Minimal Films), To Sail Close to the Wind di Rentis (Grigoris Rentis/Byrd), To Hroniko Mias Katarreysis di Aggelos Ampazoglou (Cyclope Productions) e Zoi sto Kokkino di Christos Godas (Alpinoos/Despoina Mouzaki).

(Tradotto dall'inglese)