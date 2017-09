Nuove misure di sostegno per le produzioni svizzere nel mondo

di Muriel Del Don

29/09/2017 - Swiss Films, l’agenzia di promozione per il cinema svizzero, espande le sue attività di promozione del VOD

Swiss Films, in collaborazione con l’Ufficio federale della cultura, ha deciso di ampliare le sue misure di sostegno per i produttori svizzeri di VOD e lancia un nuovo progetto rivolto a distributori che sostengono produzioni svizzere in sale cinematografiche al di fuori del territorio europeo. Questo sostegno è rivolto a produzioni svizzere che presentano un forte potenziale per i distributori internazionali. La “linea guida per il sostegno alla distribuzione di film svizzeri in paesi non europei” decide della suddivisione dei fondi.

L’obiettivo di queste nuove misure di sostegno è quello di facilitare la distribuzione di produzioni cinematografiche svizzere su una settantina di piattaforme internazionali dedicate al VOD, migliorare e favorire la visibilità internazionale dei registi svizzeri e generare dei proventi finanziari per i produttori di film svizzeri. I sussidi sono suddivisi in base ai “criteri per il sostegno alla distribuzione di film svizzeri su piattaforme internazionali di VOD”.

Swiss Films e l’Ufficio federale della cultura si occupano dell’amministrazione e dell’implementazione di queste misure.