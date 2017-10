Roberto Andò gira Una storia senza nome

di Vittoria Scarpa

03/10/2017 - Nel cast, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Renato Carpentieri. Produce BiBi Film con Rai Cinema

“Avevo voglia di ritornare a un tono leggero, ritrovando temi che mi accompagnano da sempre: il fascino dell’impostura, la possibilità che l’immaginazione abbia effetti concreti sulla vita reale, i sentimenti nascosti che aspettano il momento propizio per uscire allo scoperto”. Così Roberto Andò introduce il suo nuovo lungometraggio, Una storia senza nome, di cui ha da poco battuto il primo ciak. Un film che il regista di Le confessioni e Viva la libertà confessa di non saper etichettare: “Citando un genio del cinema, Billy Wilder, potrei dire: ‘Quando sto per fare un film non lo classifico mai, non dico che è una commedia, aspetto l’anteprima, se il pubblico ride molto dico che è una commedia, altrimenti dico che è un film serio o un noir’”.

Scritto da Roberto Andò e Angelo Pasquini (David di Donatello e Nastro d’Argento 2013 per la sceneggiatura di Viva la libertà) con la collaborazione di Giacomo Bendotti (co-sceneggiatore di L’attesa di Piero Messina), Una storia senza nome racconta di Valeria (Micaela Ramazzotti), giovane segretaria di un produttore cinematografico che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto – realmente avvenuto a Palermo nel 1969 – di un celebre quadro di Caravaggio, La Natività.

Prodotto da Angelo Barbagallo per BiBi Film con Rai Cinema, Una storia senza nome sarà girato per otto settimane complessive, di cui sei a Roma e due a Palermo. Nel cast, anche il polacco Jerzy Skolimowski, Gaetano Bruno e Antonio Catania.