Inizio riprese per La profezia dell’armadillo, dalla graphic novel di Zerocalcare

di Camillo De Marco

04/10/2017 - L’esordio al lungometraggio di Emanuele Scaringi sarà girato a Roma e in Francia. Nel cast Simone Liberati, Pietro Castellitto, Laura Morante, Valerio Aprea, Claudia Pandolfi

Sono iniziate le riprese del film La profezia dell’armadillo, adattamento dell’omonima graphic novel bestseller di Zerocalcare. Si tratta dell’esordio al lungometraggio di Emanuele Scaringi, che ha girato diversi cortometraggi e documentari e collaborato alla scrittura dei film Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, Diaz - Don’t Clean Up This Blood di Daniele Vicari e B.B. e il cormorano di Edoardo Gabbriellini. Scaringi lavora allo sviluppo progetti della Fandango dal 2001. Come delegato di produzione ha seguito i film Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini, Smetto quando voglio di Sydney Sibilla, Tutti contro tutti di Rolando Ravello e L’ultimo terrestre di Gipi.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La profezia dell’armadillo - prodotto da Fandango con Rai Cinema, con il contributo del MiBACT e il sostegno della Regione Lazio - è scritto da Oscar Glioti, Pietro Martinelli, Valerio Mastandrea e dallo stesso autore della graphic novel di Zerocalcare. Le riprese del film avranno una durata di sei settimane e si svolgeranno a Roma e in Francia. Nel cast Simone Liberati, Pietro Castellitto, Laura Morante, Valerio Aprea, Claudia Pandolfi, Teco Celio, Diana Del Bufalo.

Zero ha ventisette anni, vive nel quartiere periferico di Rebibbia, più precisamente nella Tiburtina Valley. Terra di Mammuth, tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi. Zero è un disegnatore ma non avendo un lavoro fisso si arrabatta dando ripetizioni di francese, cronometrando le file dei check-in all’aeroporto e creando illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti. La sua vita scorre sempre uguale, tra giornate spese per raggiungere i vari posti di lavoro e le visite alla Madre. Ma a casa, lo aspetta la sua coscienza critica: un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. La notizia della morte di Camille, una compagna di scuola e suo amore adolescenziale mai dichiarato, lo costringe a fare i conti con la vita e ad affrontare, con il suo spirito dissacrante, l’incomunicabilità, i dubbi e la mancanza di certezze della sua generazione di “tagliati fuori”.

Il direttore della fotografia del film è Gherardo Gossi, al suono ci sono Alessandro Bianchi e Iacopo Pineschi, lo scenografo è Mauro Vanzati, la costumista Francesca Casciello, mentre il montaggio sarà curato da Roberto di Tanna.