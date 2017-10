Segovia ospita il 9° 3DWire

di Alfonso Rivera

05/10/2017 - Il popolare 9º Mercato dell’Animazione, Videogiochi e Nuovi Media parte oggi con diverse attività sia festivaliere che industry per promuovere il settore

Da oggi, 5 ottobre, e fino a domenica 8, si celebra nella bellissima città di Segovia la nona edizione del 3D Wire, Mercato dell’Animazione, Videogiochi e Nuovi Media che quest’anno si converte in evento ispano-portoghese e vedrà la partecipazione di professionisti del settore provenienti da 14 paesi (si sono accreditate più di 1.000 persone). Diretto e creato da José Luis Farias, può vantare di avere una doppia natura, di mercato e di festival. In questo ultimo ambito, conta un totale di 41 cortometraggi: 29 nel concorso internazionale (opere provenienti da 23 paesi) e 12 in quello nazionale.

Il mercato ha selezionato 159 progetti: 24 cortometraggi, 13 lungometraggi, 16 serie d’animazione, 48 videogiochi, 9 app e 11 progetti di realtà virtuale. Alcuni di questi saranno presentati in esclusiva mondiale, come Dragonkeeper, coproduzione ispano-cinese diretta da Ignacio Ferreras il cui sceneggiatore, Pablo Castrillo, rivelerà alcune novità su questa ambiziosa pellicola animata. Altri nomi di spicco saranno presenti a Segovia per presentare i loro progetti: Alberto Vázquez (vincitore del Goya per Psiconautas, los niños olvidados , che parlerà del suo nuovo lungometraggio, Unicorn Wars, e del suo primo videogioco, Microbian), Daniel Martínez Lara (Alike), SAM (Pos eso ) e Chelo Loureiro e Iván Miñambres, produttori del film di Vázquez e anche di El sueño de la sultana, progetto di Isabel Herguera.

Saranno presentati inoltre i Premi Europei dell’Animazione Emile, che riconosceranno per la prima volta i meriti dei professionisti europei dell’animazione nella cerimonia che si terrà l’8 dicembre prossimo a Lille, in Francia. Un’altra delle attività più rilevanti di questa edizione di 3D Wire è la celebrazione di una giornata speciale dedicata all’investimento privato, organizzata in collaborazione con ICEX e con il sostegno di DIBOOS: il suo obiettivo è potenziare il settore nazionale dell’animazione per la raccolta di finanziamento privato, fornendo gli strumenti alle imprese spagnole per affrontare questa sfida nel loro consolidamento internazionale.

Per maggiori informazioni clicca qui.

