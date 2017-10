Vivir y otras ficciones trionfa a Cinespaña

di Fabien Lemercier

09/10/2017 - Jo Sol si aggiudica a Tolosa la Violetta d'Oro del miglior film. Premio del pubblico per 100 metros di Marcel Barrena

Presentato l’anno scorso a San Sebastian, Vivir y otras ficciones di Jo Sol arricchisce la sua collezione di premi aggiudicandosi la Violetta d'Oro del miglior film al 22° Festival Cinespaña (che porta in Francia la diversità della produzione cinematografica spagnola attuale). Prodotto da Shaktimetta Produccions con Luis Miñarro (Eddie Saeta) come produttore associato, il lungometraggio sarà distribuito in Francia il 6 dicembre da Les Films des Deux Rives.

Análisis de sangre azul di Blanca Torres e Gabriel Velázquez si è aggiudicato due ricompense (per il miglior regista e per la miglior sceneggiatura, che è co-firmata dalla regista e Orencio Boix), così come No sé decir adiós di Lino Escalera (titolo della miglior attrice ex-aequo per Nathalie Poza e premio della miglior fotografia per Santiago Racaj). La categoria miglior attore ha visto la vittoria di Santiago Alverú per la sua performance in Selfie di Víctor García León, mentre Mercè Pons si è anche distinta come miglior interprete femminile per La millor opció di Óscar Pérez.

Il premio del miglior Nuovo Regista è andato a David Macián per La mano invisible che è stato presentato nella sezione Panorama, ed è sempre un lungometraggio proveniente da questo programma ad aggiudicarsi il premio del pubblico: 100 metros di Marcel Barrena. Si segnala infine il premio del miglior documentario per El mar nos mira de lejos di Manuel Muñoz Rivas. Infine, l’attore Àlex Brendemühl, ospite d’onore di questa edizione di Cinespaña, ha ricevuto un premio alla carriera.

Palmarès:

Violetta d'Oro del Miglior Film

Vivir y otras ficciones - Jo Sol

Miglior Regista

Blanca Torres e Gabriel Velázquez - Análisis de sangre azul

Miglior Attrice

Mercè Pons - La millor opció

Nathalie Poza - No sé decir adiós

Miglior Attore

Santiago Alverú - Selfie

Miglior Sceneggiatura

Blanca Torres e Orencio Boix - Análisis de sangre azul

Miglior Fotografia

Santiago Racaj - No sé decir adiós

Premio del Miglior Nuovo Regista

La mano invisible - David Macián

Miglior Documentario

El mar nos mira de lejos - Manuel Muñoz Rivas

Miglior Cortometraggio

Aliens - Luis López Carrasco

Premio del Pubblico

100 metros - Marcel Barrena

(Tradotto dal francese)