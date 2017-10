Versus di François Valla in post-produzione

di Fabien Lemercier

24/10/2017 - Jérémie Duvall e Jules Pélissier protagonisti del primo lungometraggio del regista. Un film di genere prodotto da Playground Films

Girato dal 16 settembre al 14 ottobre a Lège-Cap Ferret, Versus, primo lungometraggio di François Valla (apprezzato per i suoi corti Wakefield e Beauséjour, in competizione nazionale a Clermont-Ferrand nel 2010 e 2013) è attualmente in post-produzione. Il film, che si iscrive nella tendenza che vede i giovani registi francesi esplorare il genere nel suo versante più rabbrividente (Grave di Julia Ducournau, Revenge di Coralie Fargeat, La nuit a dévoré le monde di Dominique Rocher, ecc.), evoca tra i suoi riferimenti il cinema di Wes Craven e Blue Ruin di Jeremy Saulnier (guarda il teaser).

Nel cast figurano Jérémie Duvall (Mon père est femme de ménage , Le Fils à Jo ), Jules Pélissier (Simon Werner a disparu… , La Belle Vie ), Lola Le Lann (Un momento di follia e l’anno prossimo in A Blue Bird in My Heart) e Karidja Touré (nominata ai César e al Lumière 2015 della miglior promessa per Diamante nero ). Tra gli interpreti, anche Benjamin Baffie, Victor Belmondo, Matilda Marty, Michael Cohen, Rani Bheemuck, Nathalie Sportiello, Inès Melab e Coline Lepomby.

Scritta da François Valla, Nicolas Journet (che aveva co-firmato lo script di Vandal), Sophie Kovess-Brun e Erwan Augoyard, la sceneggiatura comincia quando Achille, un bell’adolescente parigino di famiglia agiata, rimane vittima di un’aggressione violenta. Mandato in vacanza al mare per riprendersi, incontra Brian, un giovane uomo arrabbiato. Dal loro confronto emergerà la loro vera natura, dalla loro lotta nascerà un assassino…

Prodotto da Nicolas Journet per Playground Films con finanziamenti esclusivamente privati, Versus è aperto a ogni eventuale coproduzione, essendo il mercato francese (in particolare le televisioni) ancora reticente a investire in film in cui la paura e il sangue hanno la loro parte. La distribuzione in Francia e le vendite internazionali sono in trattative.

