Salima Glamine e Dimitri Linder terminano le riprese del loro primo film, For a Happy Life

di Aurore Engelen

26/10/2017 - L'1 novembre verranno ultimate le riprese del film di Salima Glamine e Dimitri Linder, con Sofia Lesaffre e Pascal Elbé

Il primo novembre, il lungometraggio d’esordio di Salima Glamine e Dimitri Linder, For a Happy Life, con Sofia Lesaffre e Pascal Elbé e prodotto da Tarantula, terminerà le riprese. Oltre a essere regista, Dimitri Linder è stato primo assistente di numerosi registi belgi, tra cui Bouli Lanners, Joachim Lafosse, Benoît Mariage, e, recentemente, di Julia Ducournau per Grave . Nel 2012, realizza il suo primo film, il cortometraggio Après 3 minutes, scritto a quattro mani con Salima Glamine. Lei, attrice, è nota per i suoi ruoli nel lungometraggio Fragile(s) , in Ma place au soleil e nel telefilm Tata Bakhta di Merzak Allouache.

For a Happy Life segue Amel, una diciassettenne di origini algerine. Da diversi mesi, nel più assoluto segreto, vive una storia d’amore con Mashir Fahrad, 22 anni, di origini pakistane. Ma questo amore sarà abbastanza forte da resistere al peso delle loro rispettive culture? For a Happy Life è la storia di due ragazzi innamoratissimi costretti a nascondersi per potersi amare, una riscrittura contemporanea della tragedia Romeo e Giulietta. Una storia d’amore in cui non sono più le famiglie ad opporsi, ma le comunità, le culture, le tradizioni.

Nel ruolo di Sarah la giovane Sofia Lesaffre, già vista in Seuls di David Moreau, Le Ciel attendra di Marie Castille Mention-Schaar e in Non mi abbandonate di Xavier Durringer. Pascal Elbé, attualmente nelle sale cinematografiche con Knock, e che ritroveremo a inizio 2018 in Brillantissime di Michèle Laroque, interpreta suo padre. Oltre a loro, numerosi attori non professionisti.

For a Happy Life è prodotto da Tarantula Belgique e Tarantula Luxembourg, con il supporto del Centro del Cinema e dell’Audiovisivo della Federazione Wallonie-Bruxelles e del Film Fund Luxembourg.

(Tradotto dal francese di Giulia Gugliotta)