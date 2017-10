Viktor Chouchkov inizia a girare 18% Gray

di Stefan Dobroiu

27/10/2017 - Il progetto, da 1,3 milioni di euro, è prodotto dalla compagnia Chouchkov Brothers

Sei anni dopo il suo primo lungometraggio, Tilt, il regista Viktor Chouchkov ha cominciato le riprese del suo secondo progetto, 18% Gray. Un progetto prodotto dalla Chouchkov Brothers, rappresentata da Borislav Chouchkov e Katya Trichkova, e coprodotto dalla Ostlicht Filmproduktion (Germania), dalla Cinnamon Films (Serbia) e della Raised by Wolves (Belgio).

Si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo di Zachary Karabashliev. La sceneggiatura è stata scritta da Karabashliev e da Ivan Vladimirov. La storia è quella di Zack, immigrato bulgaro a Londra. È un fotografo fallito e la separazione con Stella, l’amore della sua vita, lo ha devastato. Per questo, trova rifugio nell’alcool e in comportamenti autodistruttivi. Una notte, un’incredibile disavventura si conclude in modo inaspettato: trova una borsa piena di marijuana, fatto che segna l’inizio di un lungo viaggio in macchina da Londra a Berlino, durante il quale Zack cerca di fare i conti con il proprio passato e di riconquistare Stella. I ruoli principali del film sono interpretati da Ruscen Vidinliev e Dolya Gavansky. Il direttore della fotografia è Nenad Boroevich.

Dopo quattro giorni di riprese nella città bulgara di Varna a ottobre, la produzione proseguirà fino ai mesi di marzo e aprile 2018, quando verranno effettuati 24 giorni di riprese nel Regno Unito, in Germania e in Belgio. Il film è stato realizzato con il supporto di: Bulgarian National Film Center, Bulgarian National Television, Serbian Film Center, Europa Creativa MEDIA e del programma Varna Municipality.

Viktor Chouchkov afferma che il film ruota intorno a tre elementi, “la perdita, la paura e il blocco esistenziale causato dai fallimenti che viviamo”, e sull’idea di “trovare la volontà e il modo di continuare a vivere nonostante tutto”. Un aspetto interessante del film è che il regista considera il personaggio principale allo stesso tempo protagonista e antagonista della storia. Sono presenti molti flashback, al fine di esplorare il passato del protagonista e capire i motivi di una vita andata terribilmente per il verso sbagliato. 18% Gray mostra anche le difficoltà che un immigrato bulgaro incontra a Londra.

(Tradotto dall'inglese)