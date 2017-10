Angels Wear White trionfa al Festival del cinema di Antalya

di Vassilis Economou

30/10/2017 - Mohammad Rasoulof e Sean Baker se ne vanno con due dei maggiori premi del festival turco, che quest'anno si è allargato a tematiche e a un pubblico internazionale

Il secondo film della regista cinese Vivian Qu, Angels Wear White , ha vinto il premio al miglior film al 54o Festival del cinema di Antalya, che si è tenuto dal 21 al 27 ottobre. I premi sono stati consegnati durante la cerimonia di chiusura, all'Antalya Expo Center.

La giuria internazionale, presieduta dal regista palestinese Elia Suleiman, e composta dall'attrice, autrice e produttrice turca Fadik Sevin Atasoy, dal regista brasiliano Karim Aïnouz, dal compositore e musicista Kjartan Sveinsson, e dalla drammaturga Rebecca Lenkiewicz, ha consegnato un premio del valore di 50.000 euro a Qu, che ha ritirato anche il Premio alla migliore attrice protagonista a nome di Wen Qi, per un valore di 2.500 euro.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il vincitore di quest'anno di Un Certain Regard, il filmiranianoA Man of Integrity, ha lasciato Antalya con due premi, quello per la migliore regia andato a Mohammad Rasoulof, che non ha potuto mettersi in viaggio perché le autorità iraniane hanno confiscato il suo passaporto, e quello al migliore attore, andato a Reza Akhlaghirad. I premi consistono anche in una somma di 25.000 e 2.500 euro, rispettivamente. Inoltre, l'ultimo film di Sean Baker, The Florida Project, ha ricevuto il Premio speciale della giuria.

Anche due film turchi, presentati in anteprima mondiale ad Antalya, sono riusciti a strappare due premi. L'attrice protagonista di Ugly Duckling di Ender Özkahraman,Sukran Akti,ha ricevuto il Premio Behlül Dal per i talenti turchi emergenti, mentre il pubblico ha espresso la sua preferenza per The Guest di Andac Haznedaroglu, che ha quindi conquistato il Premio del pubblico di un valore di 10.000 euro. Infine, il film d'esordio di Ana Urushadze, Scary Mother , ha ottenuto il Premio della giuria dei giovani.

Tra gli ospiti internazionali presenti alla cerimonia di chiusura, c'era anche il noto attore, regista e sceneggiatore Matt Dillon, che ha ricevuto un premio alla carriera.

Mike Downey, direttore artistico del Festival del cinema di Antalaya, ha commentato così i le scelte della giuria: “I premi riflettono alcune delle questioni chiave che emergono dai lavori recenti di alcuni dei migliori professionisti del cinema di tutto il mondo”.

Ecco la lista completa dei vincitori del 54o Festival del cinema di Antalya:

Miglior film

Angels Wear White - Vivian Qu (Francia/Cina)

Migliore regia

Mohammad Rasoulof - A Man of Integrity (Iran)

Miglior attore

Reza Akhlaghirad - A Man of Integrity



Migliore attrice

Wen Qi - Angels Wear White

Premio speciale della giuria

The Florida Project - Sean Baker (Stati Uniti)

Premio Behlül Dal per talenti turchi emergenti

Sukran Akti - Ugly Duckling (Turchia)

Premio del pubblico Dr Avni Tolunay

The Guest - Andac Haznedaroglu (Turchia)

Premio della giuria dei giovani

Scary Mother - Ana Urushadze (Georgia/Estonia)

(Tradotto dall'inglese)