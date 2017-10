Manuel trionfa a Montpellier

di Fabien Lemercier

30/10/2017 - L’italiano Dario Albertini si aggiudica l’Antigone d’Oro del 39° Festival del Cinema Mediterraneo. A Dede di Mariam Khatchvani il Premio del Pubblico

Manuel, dell’italiano Dario Albertini, si è aggiudicato l’Antigone d’Oro per il miglior film dell’edizione numero 39 del Festival del Cinema Mediterraneo di Montpellier, assegnato da una giuria presieduta dall’attrice francese Aure Atika (affiancata dalla produttrice Anne-Dominique Toussaint, dallo scrittore Tahar Bel Jelloun, dal regista Thierry de Perreti e dall’attore Swann Arlaud). Il lungometraggio ha anche vinto il Premio della Critica e il premio Nova.

Mostrato per la prima volta a Venezia, nell’ambito di Cinema nel Giardino, il film ruota intorno a Manuel, un ragazzo che ha appena compiuto diciotto anni. Per lui, è arrivato il momento di lasciare la casa famiglia nella quale ha vissuto negli ultimi anni a seguito dell’incarcerazione della madre. Tuttavia, questa libertà ritrovata ha un gusto amaro. Girando per le vie del suo quartiere della periferia romana, cerca di diventare un adulto responsabile. Affinché sua madre possa ritornare a casa, deve provare che è in grado di occuparsi di lei. Riuscirà a ridare a sua madre la libertà senza perdere la sua? Prodotto dalla BiBi Film Manuel è venduto a livello internazionale da Le Pacte.

La giuria della competizione internazionale ha attribuito una menzione a Les Bienheureux dell’algerina Sofia Djama, mentre il Premio del Pubblico è andato a Dede della georgiana Mariam Khatchvani e il Grand Prix per il miglior documentario a Off Frame Aka Revolution Until Victory di Mohanad Yaqubi.Ricordiamo che le Borse di Aiuto allo Sviluppo e i premi del programma “Du court au long” erano stati conferiti mercoledì (leggi la news).

I premi 2017:

Lungometraggi

Antigone d’oro

Manuel - Dario Albertini (Italia)

Menzione

Les Bienheureux - Sofia Djama (Francia, Belgio, Qatar)

Premio della critica

Manuel - Dario Albertini

Premio del pubblico

Dede - Mariam Khatchvani (Georgia, Qatar, Irlanda, Paesi Bassi)

Premio Nova

Manuel - Dario Albertini

Premio pubblico giovane

Wajib - Annemarie Jacir (Palestina/Francia/Germania/Colombia/Norvegia/Qatar/Emirati Arabi Uniti)

Premio degli studenti all’opera prima

Les Bienheureux - Sofia Djama

Premio per la migliore colonna sonora

Habib Shehadeh Hanna - Holy Air (Israele)

Cortometraggi

Premio speciale del cortometraggio

Vilaine fille - Ayce Kartal (Francia/Turchia)

Menzioni ex æquo

Je suis un Juif - Aharon Shem Tov, Niv Hachlili (Israele)

Retour à Genoa City - Benoît Grimalt (Francia)

Premio del pubblico

Retour à Genoa City - Benoît Grimalt

Premio del pubblico giovane

MAD - Sophie Tavert (Francia)

Premio Canal+

Quinze - Sameh Morsy (Egitto)

Documentari

Premio Ulysse CCAS-Montpellier Méditerranée Métropole

Off Frame Aka Revolution Until Victory - Mohanad Yaqubi (Palestina/Francia/Qatar/Libano)

Menzione

House in the Fields - Tala Hadid (Marocco/Qatar)

(Tradotto dal francese)