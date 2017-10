Riprese al termine per Tall Tales di Attila Szàsz

di Fabien Lemercier

30/10/2017 - Thriller storico-romantico per il regista di Demimonde. Nel cast, Tamás Szabó Kimmel, Vica Kerekes e Levente Molnár

Emerso nel 2014 col suo primo lungometraggio di finzione, The Ambassador to Bern (Zénith de Bronze a Montréal), e apprezzato anche per la sua fatica successiva, Demimonde (tre premi all'Hungarian Film Week 2016, tra cui quelli per la migliore sceneggiatura e la migliore fotografia; premiato anche a Nashville, Napoli e Anchorage), Attila Szàsz, sabato scorso, ha quasi concluso le riprese di Tall Tales (Apró mesék).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel cast di questo thriller storico ricco di tensione, suspense e colpi di scena, e incentrato su un intrigo romantico, il regista ha riunito Tamás Szabó Kimmel (già memorabile in Made in Hungaria o 1945 , torna a fianco del regista dopo The Ambassador to Bern), la slovacca Vica Kerekes (vincitrice dell'Hungarian Film Award 2017 alla migliore attrice TV per Tranzitidő; nominata al Leone ceco come migliore attrice nel 2013 per 7 dni hrichu) e Levente Molnár (notato in Morgen , intravisto in Il figlio di Saul e l'anno prossimo in Sunset).

Scritta da Norbert Köbli (collaboratore abituale del cineasta), la sceneggiatura si inquadra nell'Ungheria del 1945, subito dopo la Seconda guerra mondiale, quando caos e insicurezza regnano nel paese. La storia gira intorno a un impostore che cerca di trarre profitto dalla confusione dei tempi, quando un incontro inatteso cambia il corso della sua esistenza.

Prodotto da Tamás Lajos e Ábel Köves, Tall Tales sarà girato in 36 giorni, la maggior parte dei quali tra il 4 settembre e il 28 ottobre (a Budapest e in altre location ungheresi, ma anche in Slovacchia), mentre due giorni di riprese aggiuntive sono programmati per dicembre. La direzione della fotografia è affidata a András Nagy, la scenografia a Gábor Valcz e i costumi a Judit Sinkovics. Le musiche saranno composte da Gergely Parádi. L'uscita nelle sale ungheresi è prevista per febbraio 2019.

(Tradotto dal francese)