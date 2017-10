Sand and Blood: un Guernica digitale

di Tina Poglajen

31/10/2017 - Il vincitore del Silver Eye Award del Ji.hlava è lo sconvolgente collage di filmati amatoriali presi da piattaforme on line con i racconti dei rifugiati che vivono in Austria

Il primo lungometraggio del regista austriaco Matthias Krepp e della co-regista Angelika Spangel, Sand of Blood , mette insieme filmati che raccontano la vita in Iraq e in Siria degli ultimi anni girati da attivisti, combattenti e civili, e raccontati dai rifugiati, provenienti da quelle zone, che ora si trovano in Austria. In quattro sezioni – il governo di Saddam Hussein in Iraq, la seguente invasione degli Stati Uniti, la caotica situazione politica e sociale materializzatasi dopo il ritiro delle truppe e la rapida crescita del fondamentalismo islamico con tutti i danni provocati dall’Isis – la maggior parte dei video amatoriali, trovati su molte piattaforme online, dipingono la storia recente di due paesi distrutti dalla guerra, dal punto di vista di chi ha deciso di scappare.

Sand of Blood, che si è aggiudicato il Silver Eye Award al Ji.hlava IDFF (leggi la news), rappresenta uno spaccato di realtà importante, sia per coloro che non hanno molta familiarità con la situazione in Siria e in Iraq, sia per coloro che sono più informati ma che probabilmente rimarranno scioccati dall’intensità delle testimonianze in prima persona e dalla quotidianità delle persone che vivono in Medio Oriente nelle zone afflitte dalla guerra. Si tratta di una complessa panoramica sulle ideologie alla base delle proteste, della rivoluzione, dei conflitti e infine della guerra, oltre che sulle ragioni che hanno reso tutto così potente. Una sorta di dimostrazione di come un pensiero illuminato e la sua indipendenza possano essere un privilegio, invece di una caratteristica personale o sociale, e di come, in un periodo di così grande caos, incertezza e paura, la massa tenda a seguire chiunque prenda il potere e chiunque apparentemente sembri allentare l’angoscia esistenziale in cui si è immersi. Sand of Blood mostra anche come la violenza sia un prodotto delle circostanze e non un tratto caratteristico di alcune società in particolare e di come la sua normalizzazione, o meglio, la normalizzazione delle persone che soffrono e muoiono, non dipenda da quanto fosse “normale” o meno la vita in precedenza. Entrambi i temi sono importanti e hanno caratterizzato e caratterizzano anche la storia europea: basti pensare all’ascesa del nazismo o alla nascita di movimenti di estrema destra in Europa e negli Stati Uniti.

Sand of Blood, prodotto dalla Filmakademie Wien, è un film che non trae la sua forza soltanto del messaggio politico che veicola. Anzi: il collage di filmati amatoriali provenienti da canali digitali, insieme ai commenti indipendenti e ai racconti che fungono da voice over, mostra un’ingenuità formale da parte dei registi, specialmente nella struttura drammatica. Questo è alla base di gran parte dell’impatto emotivo che il film trasmette. Il montaggio delle scene che mostrano la devastazione e lo scorrere inesorabile di immagini di paura e odio sono di un’intensità quasi surreale e quasi ricordano dipinti contro la guerra come il Guernica di Picasso, emozionanti e potenti. Ma tutto ciò è ambientato ai giorni nostri, dove si può assistere a scene strazianti semplicemente grazie ai social network.

(Tradotto dall'inglese)