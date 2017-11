Il pubblico di Roma incorona Borg McEnroe

di Vittoria Scarpa

06/11/2017 - Il film del danese Janus Metz Pedersen si aggiudica il Premio del Pubblico BNL alla 12a Festa del cinema di Roma. The Best of All Worlds e Blue My Mind premiati in Alice nella Città

E’ Borg McEnroe il film più amato dal pubblico della 12a Festa del cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre 2017). Il lungometraggio del danese Janus Metz Pedersen, che racconta la rivalità tra i due campioni di tennis e la storica finale di Wimbledon 1980, si è aggiudicato il Premio del Pubblico BNL, votato dagli spettatori utilizzando myCicero, l’app ufficiale della Festa del Cinema “RomeFilmFest”, e attraverso il sito www.romacinemafest.org. Borg McEnroe uscirà nelle sale italiane il 9 novembre con Lucky Red.

Gli altri premi della Festa sono stati assegnati nell’ambito di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela dedicata ai più giovani. Il titolo di Miglior film votato dalla giuria di ragazzi è andato a The Best of All Worlds dell’austriaco Adrian Goiginger. La giuria del Premio Camera D’oro Alice/Taodue alla miglior opera prima o seconda ha invece deciso di incoronare Blue My Mind della regista svizzera Lisa Brühlmann. Il Premio della Roma Lazio Film Commission per la sezione Panorama Italia è stato assegnato a Metti una notte, opera prima di Cosimo Messeri. La mia vita da zucchina di Claude Barras è stato il film più amato dai ragazzi del liceo Amaldi, che lo hanno scelto nell’ambito dei film selezionati tra quelli vincitori del Premio Lux.

Si chiude così un’edizione della Festa di Roma che, nonostante la presenza di apprezzati film americani, vede un podio tutto europeo e che può celebrare risultati più che soddisfacenti: +13% di incassi, per un totale di 39.243 biglietti venduti, e un incremento del 22% della presenza sui media stranieri. Alice nella Città ha contato da parte sua oltre 40.000 presenze.

I premi della 12a Festa del cinema di Roma:

Premio del Pubblico BNL

Borg McEnroe - Janus Metz Pedersen (Svezia/Danimarca/Finlandia/Repubblica Ceca)

Sezione Alice nella Città

Miglior film

The Best of All Worlds - Adrian Goiginger (Austria/Germania)

Premio Camera D’oro Alice/Taodue

Blue My Mind - Lisa Brühlmann (Svizzera)

Premio della Roma Lazio Film Commission per la sezione Panorama Italia

Metti una notte - Cosimo Messeri (Italia)

Miglior Film votato dai ragazzi del liceo Amaldi tra i vincitori del Premio Lux

La mia vita da zucchina - Claude Barras (Svizzera/Francia)