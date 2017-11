Dark Lies the Island termina le riprese e stringe accordi per le vendite internazionali

di Davide Abbatescianni

06/11/2017 - La nuova dark comedy irlandese di Ian FitzGibbon ha iniziato da poco la post produzione

Basato sull'omonima raccolta di racconti di Kevin Barry e diretto da Ian FitzGibbon, Dark Lies the Island sarà a breve presentato ai potenziali acquirenti di tutto il mondo dalla società di vendite londinese Independent Film Company. La storia è ambientata nel piccolo villaggio irlandese di Dromord e si svolge nel corso di un fine settimana. Al centro ci sono un'annosa faida familiare e un'intricata rete di erotismo, tessuta dalla giovane protagonista Sara.

Girata nelle contee di Roscommon e Wicklow, questa originale dark comedy vanta un cast d'eccezione, con attori del calibro di Pat Shortt (Twice Shy ), Peter Coonan (Love/Hate, Penance), Moe Dunford (The Lodgers , Vikings), Charlie Murphy (Philomena ), Tommy Tiernan (Derry Girls), Jana Mohieden e John Quinn (Michael Inside).

“Kevin ci ha fatto dono di una sceneggiatura dark e con un'ironia amara, che i nostri eccezionali attori hanno apprezzato molto. Il dramma gira intorno a una strana famiglia, i Mannions, e indugia sulle sue conflittualità e sulla psicologia della paura”, ha detto FitzGibbon a proposito della sceneggiatura firmata dall'autore Kevin Berry. Con Dark Lies the Island, il cineasta ha diretto il suo quinto lungometraggio, dopo Spin the Bottle, A Film with Me in It, Perrier's Bounty , Death of a Superhero e diversi episodi di alcune serie TV come People of Earth and Damned.

Prodotto da Michael Garland per Grand Pictures, Dark Lies the Island ha ricevuto il sostegno di prestigiose istituzioni come l'Irish Film Board, la Broadcasting Authority of Ireland, la rete televisiva nazionale RTE, oltre alle compagnie di produzione Egg Studios (Irlanda) e Quickfire (UK).



Gli accordi firmati con la Independent Film Company consentono opportunità di vendita a livello mondiale e sono stati accolti positivamente da Andrew Orr, amministratore delegato della Independent. “Questo film combina una superba scrittura dallo humor nero con una regia di tutto rispetto e il meglio degli attori irlandesi degli ultimi anni, ed entrerà certamente tra le commedie nere irlandesi che il pubblico tanto ama”, ha detto Orr.

Dark Lies the Island sarà distribuito nelle sale nel 2018.

(Tradotto dall'inglese)