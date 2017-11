I nominati agli Emile Awards

di Fabien Lemercier

07/11/2017 - La cerimonia della prima edizione dei premi consegnati dall'associazione European Animation Awards si svolgerà l'8 dicembre, a Lille

La lista dei titoli nominati per la prima edizione degli Emile Awards è stata annunciata da Peter Lord (Aardman Animations), presidente dell'associazione degli European Animation Awards. Nati al fine di riconoscere “l'eccellenza e la diversità dell'animazione europea”, i primi 16 Emile Awards della storia saranno consegnati il prossimo 8 dicembre, nel corso di una cerimonia organizzata a Lille. In occasione delle premiazioni, un premio onorario, il Lotte Reiniger Award, sarà attribuito all'animatore e regista anglo-canadese Richard Williams e la proiezione di The Breadwinner di Nora Twomey concluderà la serata.

Da segnalare che sono otto i titoli a dividersi le 18 nomination della categoria lungometraggi. La tartaruga rossa dell'olandese Michael Dudock de Wit (3 nomination in tutto), La mia vita da zucchina dello svizzero Claude Barras (3) e Le grand méchant renard et autres contes dei francesi Benjamin Renner e Patrick Imbert (1 nomination)competeranno per il titolo di miglior film. In lizza per gli altri riconoscimenti ci sono Ethel & Ernest dell'inglese Roger Mainwood (3 nomination), Psiconautas del duo spagnolo Pedro Rivero - Alberto Velasquez (2 nomination) e altri tre film diretti da francesi: Sasha e il popolo del Nord di Rémi Chayé (3 nomination), La jeune Fille sans mains di Sébastien Laudenbach (2) e Le stagioni di Louise di Jean François Laguionie (1).

Ecco le nomination:

Categoria lungometraggi

Miglior film

La tartaruga rossa – Michael Dudock de Wit (Francia/Belgio/Giappone)

Le grand méchant renard et autres contes – Benjamin Renner e Patrick Imbert (Francia/Belgio)

La mia vita da zucchina – Claude Barras (Francia/Svizzera)

Miglior sceneggiatura

Ethel & Ernest – Roger Mainwood (Regno Unito/Lussemburgo)

Le stagioni di Louise – Jean François Laguionie (Francia/Canada)

La mia vita da zucchina (Francia/Svizzera)

Miglior storyboard

Psiconautas – Pedro Rivero e Alberto Velasquez (Spagna/Francia)

Sasha e il popolo del Nord – Rémi Chayé (Francia/Danimarca)

La tartaruga rossa (Francia/Belgio/Giappone)

Miglior animazione di personaggi

Ethel & Ernest (Regno Unito/Lussemburgo)

La jeune Fille sans mains – Sébastien Laudenbach (Francia)

La tartaruga rossa (Francia/Belgio/Giappone)

Migliore scenografia e disegno dei personaggi

Psiconautas (Spagna/Francia)

Sasha e il popolo del Nord (Francia/Danimarca)

Ethel & Ernest (Regno Unito/Lussemburgo)

Migliore colonna sonora

La mia vita da zucchina (Francia/Svizzera)

Sasha e il popolo del Nord (Francia/Danimarca)

La jeune Fille sans mains (Francia)

Categoria televisione

Migliore programma TV

Revolting Rhymes (Regno Unito)

We’re Going on a Bear Hunt (Regno Unito)

The Amazing World of Gumball (Regno Unito)

Miglior sceneggiatura

Mon chevalier et moi (Francia)

The Amazing World of Gumball (Regno Unito)

Flapacha, où es-tu? (Francia)

Miglior storyboard

Revolting Rhymes (Regno Unito)

The Amazing World of Gumball (Regno Unito)

Shaun le mouton, saison 5 (Regno Unito)

Migliore animazione dei personaggi

Revolting Rhymes (Regno Unito)

We’re Going on a Bear Hunt (Regno Unito)

The Amazing World of Gumball (Regno Unito)

Migliore scenografia e disegno dei personaggi

Hey Duggee, saison 2 (Regno Unito)

Puffin Rock, saison 2 (Irlanda)

Ernest et Célestine (Francia/Belgio/Lussemburgo)

Migliore colonna sonora

Mon chevalier et moi (Francia)

Lastman (Francia)

En sortant de l’école, saison 3 - Guillaume Apollinaire (Francia)

Categoria cortometraggi

Miglior cortometraggio d'animazione

Chulyen, histoire de corbeau (Francia)

Among the black waves (Russia)

The Burden (Svezia)

Migliore scenografia e disegno dei personaggi

Peripheria (Francia)

Manivald (Estonia/Croazia/Canada)

Rêve d'enfant (Francia)

Categoria film di scuola

Miglior Film

Oh Mother! (Polonia)

Merlot (Italia)

About a mother (Russia)

Categoria film commissionati

Miglior film

The Story of an Idea (Regno Unito)

Otto 'Time' (Germania)

The Last Job on Earth (Regno Unito)

