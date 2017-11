Cottbus premia i film polacchi

di Bénédicte Prot

13/11/2017 - L’imperdibile appuntamento tedesco con il cinema dell’Europa dell’est e centrale registra un altro record di presenze

L’edizione numero 27 del Film Festival di Cottbus, svoltosi dal 7 al 12 novembre, ha celebrato, durante la cerimonia di chiusura, il cinema della sua vicina di casa: la Polonia. Wild Rosesdi Anna Jadowska ha vinto il Premio Lubina come miglior film e il premio per la miglior interpretazione femminile (Marta Nieradkiewicz), il connazionale Maciej Pieprzyca ha vinto con I’m a Killer il premio della regia e per la miglior interpretazione maschile (Miroslaw Haniszewski).

Del primo film, che dipinge con delicatezza la sofferenza di una donna e madre che non si sente più all’altezza del ruolo e ambientato in un piccolo paese polacco molto devoto, la giuria ha affermato: “Abbiamo scelto questo film perché dà voce alla sua protagonista e ammiriamo il modo in cui vengono combinati un certo stile visivo e un lavoro eccezionale sul suono e di montaggio. Il tutto rende la visione del film un’esperienza quasi fisica”. Wild Roses ha anche vinto il premio FIPRESCI e il Premio della giuria ecumenica.

La giuria, composta da Danilo Bećković, Yevgeny Gindilis, Ursula von Keitz, Marcin Pieńkowski e Elīna Vaska ha apprezzato I’m a Killer perché “il regista fa ricorso a un ricco repertorio di tecniche artistiche e guida con maestria lo spettatore attraverso un intreccio raffinato e pieno di suspense. Allo stesso tempo, il suo linguaggio cinematografico dipinge un profilo psicologico sconvolgente e analizzato nel dettaglio (…), un film visivamente splendido che spazia con disinvoltura dal poliziesco all’analisi profonda e sagace della corruzione dell’animo umano”.

Anche la giovane giuria della sezione U 18 ha deciso di premiare un film polacco. Si tratta di Breaking the Limitsdi Łukasz Palkowski (Polonia), che ha colpito per il modo di mettere in scena il conflitto interiore di un campione che confessa i suoi successi e le sue sconfitte.

Il Premio del pubblico è andato al film ceco Barefoot di Jan Svěrák. In totale, sono stati assegnati a Cottbus premi per un valore di 80.000 euro.

Il festival può anche rallegrarsi per aver battuto il record di presenze, con più di 21.000 spettatori in sette giorni scanditi dalla proiezione di 200 film provenienti da 42 Paesi e circa 600 professionisti accreditati.

Ecco tutti i premiati a Cottbus:

Competizione lungometraggi

Miglior film

Wild Roses - Anna Jadowska (Polonia)

Miglior regia

Maciej Pieprzyca - I’m a Killer (Polonia)

Premio Lubina per la miglior interpretazione femminile

Marta Nieradkiewicz- Wild Roses

Premio Lubina per la miglior interpretazione maschile

Mirosław Haniszewski - I’m a Killer

Competizione cortometraggi

Miglior film

Atlantis, 2003 - Michal Blaško (Slovacchia/Repubblica Ceca)



Premio speciale

Al regista Ruslan Bratov - Merry-Go-Round (Russia)

Sezione U18

Miglior film categoria giovani

Breaking the Limits- Łukasz Palkowski (Polonia)

Altri premi

Premio DIALOGUE per la comunicazione interculturale

Farewell Halong - Đức Ngô Ngọc (Germania)

Menzione speciale

Sami Blood - Amanda Kernell (Svezia/Danimarca/Norvegia)

Miglior opera prima

Good Morning - Anna Arevshatyan (Armenia)

Premio FIPRESCI

Wild Roses - Anna Jadowska

Premio della giuria ecumenica

Wild Roses - Anna Jadowska

Premio del pubblico

Barefoot - Jan Svěrák (Repubblica Ceca)

(Tradotto dal francese da Michael Traman)