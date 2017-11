Asia Argento “guest director” del 35° Torino Film Festival

di Vittoria Scarpa

14/11/2017 - Annunciato oggi il programma del festival che si terrà dal 24 novembre al 2 dicembre. 169 film, tra cui 40 opere prime e seconde e 36 anteprime mondiali. Omaggio a Brian De Palma

Il concorso Torino 35, la sezione Festa Mobile con i titoli più applauditi nei festival internazionali, la selezione dark di After Hours, e poi documentari dall’Italia e dal mondo, i film sperimentali di Onde e un’ampia retrospettiva su Brian De Palma. E’ ricco come sempre il programma del Torino Film Festival, che quest’anno festeggia i suoi 35 anni, dal 24 novembre al 2 dicembre, offrendo al suo pubblico 169 film, tra cui 40 opere prime e seconde, 36 anteprime mondiali e 21 internazionali.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Sarà una commedia britannica, Finding Your Feet di Richard Loncraine, con Imelda Staunton e Timothy Spall, ad aprire le danze del festival diretto da Emanuela Martini, quest’anno al suo ultimo mandato come direttrice artistica. Quindici sono le opere prime o seconde selezionate nel concorso Torino 35, la cui giuria è presieduta dal regista cileno Pablo Larraín. Tra queste, due titoli italiani – Blue Kids di Andrea Tagliaferri, fiaba nera prodotta da Matteo Garrone, e Lorello e Brunello di Jacopo Quadri, su due gemelli che gestiscono una fattoria, minacciati dalla globalizzazione – e diversi film europei, tra cui Beast di Michael Pearce, Barrage di Laura Schroeder, The Death of Stalin di Armando Iannucci e A fábrica de nada di Pedro Pinho.

Numerose le novità italiane in Festa mobile: “Credevamo che dopo la valanga di film italiani a Venezia, ne fossero rimasti pochi da selezionare. E invece questa si conferma un’annata molto produttiva per il cinema nostrano”, ha commentato Martini. Tra i titoli più attesi, le nevrosi sentimentali di Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini; il terzo capitolo delle avventure dei ricercatori universitari disoccupati Smetto quando voglio - Ad Honorem , di Sydney Sibilia; Tito il piccolo di Paola Randi, con Valerio Mastandrea nei panni di uno scienziato pazzo nel deserto del Nevada; e poi ancora il docu-drama sulla migrazione Balon di Pasquale Scimeca, le ricostruzioni storiche di My War Is Not Over di Bruno Bigoni e Cento anni di Davide Ferrario, e il viaggio in Slovenia di Elisabetta Sgarbiin L’altrove più vicino. Sempre in Festa mobile si potranno vedere, tra i tanti altri, L’ora più buia di Joe Wright, con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill, Un beau soleil intérieur di Claire Denis, La cordillera di Santiago Mitre, Dark River di Clio Barnard, e i doc musicali Faithfull di Sandrine Bonnaire e Grace Jones: Bloodlight and Bami di Sophie Fiennes.

Fantasmi, zombie e giochi pericolosi, nella sezione After Hours, che schiera due film italiani “eccentrici” – Favola di Sebastiano Mauri, commedia surreale con protagoniste due agiate casalinghe americane anni ’50, e Riccardo va all’inferno di Roberta Torre, rilettura del Riccardo III ambientata nella periferia romana – e, tra gli altri, il lettone Firstborn di Aik Karapetian, i francesi Revenge di Coralie Fargeat e Game of Death di Sebastien Landry e Laurence Morais-Lagace, e l’irlandese The Cured di David Freyne. In TFFdoc, dedicato quest’anno al tema del viaggio, si segnalano Christelle di Carmit Harash e Pagine nascoste di Sabrina Varani; nella sezione Onde, i titoli portoghesi Colo di Teresa Villaverde e Verão Danado di Pedro Cabeleira, oltre al noir lisergico 2557 del tedesco Roderick Warich.

Una retrospettiva dedicata a Brian De Palma, una sezione dedicata ai gatti, una selezione di film del TorinoFilmLab (che quest’anno festeggia i suoi 10 anni e un totale di 79 film realizzati) completano il programma di questa 35a edizione del Torino FF, che avrà come “guest director” Asia Argento: l’attrice/regista italiana, al centro delle cronache recenti per lo scandalo Weinstein, presenterà AmeriKana, una selezione di 6 film da lei scelti tra quelli che meglio rappresentano l’America più profonda.