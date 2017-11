A estación violenta: insieme, nudi

di David González

15/11/2017 - L’esordiente Anxos Fazáns firma un piccolo, delicato e intimo adattamento di un romanzo su tre giovani e gli spazi (molto ridotti) tra di loro

Due uomini, una donna, il tempo e lo spazio. Questi cinque elementi in apparenza semplici, ma profondamente complessi, sono la costellazione intorno alla quale orbita A estación violenta, l’opera prima della regista di Pontevedra Anxos Fazáns. Il film è un libero adattamento del romanzo omonimo del giornalista Manuel Jabois, presentato nella sezione Resistencias del 14° Festival del Cinema Europeo di Siviglia, e porta sullo schermo l'intimità lacerata e la quotidianità tanto lieve quanto a volte insopportabile di tre personaggi.

Manoel (Alberto Rolán) è un giovane scrittore che combina i suoi tentativi di tornare a scrivere con la sua collaborazione in un programma di letteratura di una radio locale. La sua malinconia pesa su tutti i suoi gesti, i suoi movimenti e il suo rapporto con chi lo circonda. Da un altro lato, due amici di lunga data, di un’epoca più vivace e allegra, con cui si ritrova: David (Xosé Barato), più dinamico e spensierato, cerca di cogliere il meglio dalla vita; Claudia (Nerea Barros, vincitrice del Goya alla miglior attrice esordiente per La isla mínima ), energica e spiritosa, ma visibilmente ferita, cerca di lasciarsi andare per dimenticare ciò che ha rimosso della sua identità.

Manoel, David e Claudia si rincontrano, ricordando le loro vite passate e cercando di trovare una via di fuga. Dalle strade acciottolate di Santiago de Compostela, dove Manoel vive tra un appartamento disordinato e la notte, dominio del suo fedele spacciatore (Antonio Durán "Morris"), fino alla costa soleggiata delle Rías Baixas, dove i tre personaggi (più quello della sorella di David) decidono di condividere una casa per l’estate, la storia si sofferma sui corpi del trio. Quello di Manoel e quello di David cercano di proteggere quello di Claudia, che ha ancora a che fare con i problemi che le ha causato la sua dipendenza dalla droga. La nudità dei tre, spesso mostrata sullo schermo, si adatta sia alla vulnerabilità dei personaggi che a una trama guidata dai sentimenti più intimi e basilari.

Nello spazio che si estende tra la pelle di Manoel, David e Claudia, A estación violenta si svolge come un esercizio di cinema fisico, coadiuvato dalla decisione di girare in pellicola, che conferisce all'immagine una grana quasi tangibile, e dall'importanza della musica dal vivo, che mette in luce la vibrante e giovane scena della musica alternativa galiziana. La giovane debuttante Fazáns (di soli 25 anni), che ha scritto anche la sceneggiatura con Ángel Santos (regista di Las altas presiones ), Daniel Froiz e Xacobe Casas, ritrae così, con accurata delicatezza, questi personaggi fragili, sull’orlo dell'abisso.

Il film è prodotto da Matriuska Producciones.

(Tradotto dallo spagnolo)