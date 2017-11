Veit Helmer prepara la commedia muta The Bra

di Birgit Heidsiek

15/11/2017 - Il regista tedesco sta realizzando un film sul modello di Cenerentola ambientato sulle montagne dell’Azerbaigian

Una serie di remoti villaggi azeri fa da sfondo alla commedia romantica The Bra (titolo provvisorio) di Veit Helmer (Absurdistan , Tuvalu, Baikonur ), sceneggiatore, regista e produttore tedesco. Ogni giorno, un uomo solitario, ormai in età avanzata, guida un treno merci che attraversa le montagne del Caucaso. Proprio come nel suo primo lungometraggio, Tuvalu, Helmer racconta una storia completamente priva di dialoghi. L’atmosfera viene creata della musica del compositore francese Cyril Morin (La sposa siriana ).

Il viaggio quotidiano intrapreso dal macchinista si trasforma in un racconto divertente grazia alla ricerca della “donna fortunata” e a un pezzo di tessuto. I binari sono così vicini agli edifici che i residenti devono fare molta attenzione alla biancheria che stendono ogni volta che passa il treno. Nonostante un giovane, orfano, avvisi tutti con un fischio, spesso il treno si porta via lenzuola e altri oggetti. Una volta giunto al suo paese al termine del suo ultimo giorno di lavoro, il macchinista trova, sulla locomotiva, un reggiseno blu a pois. Spinto dalla solitudine e dalla curiosità, ritorna indietro e si mette alla ricerca della legittima proprietaria. Bussa alla porta di ogni abitazione dove vede indumenti femminili stesi ma, come in Cenerentola, solo una donna sarà quella giusta.

Il protagonista, nella parte del macchinista, è interpretato da Miki Manojlović (Circus Columbia , Underground). Il cast comprende anche Denis Lavant (Holy Motors , Beau Travail), Paz Vega (Spanglish, Lucía y el sexo ), Chulpan Khamatova (Good Bye Lenin! , Luna Papa), Maia Morgenstern (La passione di Cristo) e Manal Issa (Peur de rien ). Prodotto da Veit Helmer Filmproduktion in coproduzione con l’emittente tedesca NDR, The Bra sarà distribuito nella sale in Germania da Neue Visionen Filmverleih.

(Tradotto dall'inglese da Michael Traman)