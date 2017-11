MUCES: un diluvio dei migliori film europei

di Alfonso Rivera

15/11/2017 - Dal 15 al 21 novembre si celebra a Segovia la 12ª edizione della Mostra del Cinema Europeo, con un catalogo pieno di applauditi film prodotti questa stagione nel nostro continente

MUCES (Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia) inaugura questo mercoledì 15 novembre, nella bella città castigliana, la sua edizione numero 12, e come segnala il suo direttore Eliseo de Pablos, “offre l’opportunità di osservare una miriade di sguardi possibili, un autentico festival di eccellenze cinematografiche da un gran numero di paesi. Cinema suggestivo e diretto che va al di là dello spettacolo, che affonda in una pluralità di approcci, di strade diverse, di costruzioni poliedriche che sorprendono nel mostrare esercizi narrativi originali, complessi, vicini e lontani, ma che non lasciano mai lo spettatore impassibile. Film narrati dalla prospettiva dei maestri del cinema, del continente dove si produce il cinema migliore, da ricerche che portano lo spettatore a sentirsi partecipe di immagini che sensibilizzano e commuovono”.

A dimostrazione di ciò, tra le 112 pellicole (provenienti da 37 paesi) che saranno proiettate in questi giorni spiccano – oltre a una selezione di film che concorrono al premio LUX (leggi la news) – titoli come il portoghese A fábrica de nada e il francese Barbara , premiati di recente a Siviglia; quel meraviglioso documentario intitolato Visages, villages , dell’inossidabile Agnès Varda (insieme a JR); l’ultimo di Michael Haneke (Happy End ); l’affascinante Thelma , del danese Joachim Trier; la storia d’amore gay rurale God's Own Country , opera prima del britannico Francis Lee, e il Gran Premio della Giuria all’ultima Berlinale: Félicité , coproduzione tra Francia, Senegal, Belgio, Germania e Libano diretta da Alain Gomis e che inaugura la Mostra.

Altre delizie della programmazione sono la retrospettiva sul cinema realizzato in Bulgaria, omaggi a Fernando Colomo e allo scomparso maestro degli effetti visivi Emilio Ruíz del Río, e la sezione Lo nunca visto, che permetterà di vedere film ancora inediti come Marisa en los bosques , Los objetos amorosos e la prima assoluta di Dos días, pellicola girata a Segovia, durante l’ultimo MUCES, da Miguel Ángel Cárcano.

Tutti i dettagli della programmazione del MUCES 2017, qui.

(Tradotto dallo spagnolo)