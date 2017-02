Alessandro Borghi • Attore

Dopo essere apparso in diverse serie televisive, Alessandro Borghi ha attirato l’attenzione del pubblico nel 2015 con il suo ruolo da protagonista in Don’t Be Bad di Claudio Caligari che gli è valso il premio NuovoImaie Talent come migliore attore emergente italiano a Venezia in quell’anno. Successivamente ha ottenuto due nomination ai David di Donatello per il suo ruolo e la sua performance in Suburra di Stefano Sollima, che gli ha fatto guadagnare un Kinèo Award al Festival del Cinema di Venezia del 2016. Quest’anno vedrà Alessandro alle prese con la sua prima esperienza internazionale in Dalida con la regista francese Lisa Azuelos.