Esben Smed • Attore

Esben Smed era già apparso in due pellicole di Nils Malmros – Aching Hearts e Sorrow and Joy – prima di laurearsi alla Danish National School of Performing Arts nel 2013. Da allora è diventato noto al grande pubblico televisivo grazie al suo ruolo di Nicky in due stagione dell’acclamata serie tv Follow the Money andata in onda quest’anno. Esben aveva precedentemente interpretato il giocatore di football John "Faxe" Jensen nella commedia di Kasper Barfoed Summer of '92 e lo si ritroverà presto quale protagonista maschile nella coproduzione tedesco-danese Letters for Amina di Jacob Bitsch.