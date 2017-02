Louis Hofmann • Attore

Louis Hofmann iniziò a recitare all’età di nove anni e ricevette il New Faces Award quale miglior giovane talento nel 2012 per il ruolo da protagonist in Tom Sawyer. Ha vinto il Bavarian Film Prize quale miglior attore emergente per la sua performance in Sanctuary, mentre il suo primo ruolo internazionale nella coproduzione Tedesco-Danese Land of Mine di Martin Pieter Zandvliet gli ha valso premi per la recitazione ai festival di Tokyo e Beijing nonché il premio nazionale Danese Bodil. Tra i lavori più recenti di Louis rientrano Center of My World di Jakob M. Erwa e Dark, la prima serie tedesca prodotta da Netflix.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)