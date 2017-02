Zofia Wichlacz • Attrice

(In inglese)

Zofia Wichlacz ha fatto il suo debutto sullo schermo con il ruolo di protagonist femminile in Warsaw 44 di Jan Komasa, che le è valso il Leone D’Oro quale miglior attrice al Gdynia Film Festival del 2014 e un premio dell’Accademia polacca quale scoperta dell’anno nel 2015. Da allora ha lavorato con registi molto acclamati come l’ultimo Andrzej Wajda per la sua ultima pellicola Afterimages e Agnieszka Holland per l’ultimo film, Spoor. Zofia è stata selezionata nel ruolo di attrice protagonista per Zgoda di Maciej Sobieszczanski e per Amok di Katarzyna Adamik.

(Quest'intervista fa parte della nostra copertura degli Shooting Stars 2017.)