CineLink Industry Days 2017

(In inglese) Una serie di interviste agli organizzatori e ai partecipanti dei CineLink Industry Days del Festival di Sarajevo 2017. L'organizzatrice di CineLink Maša Marković e l'organizzatore di CineLink Works in Progress Alex Traila, il produttore di Users e The Last Socialist Artefact Milan Stojanović, la produttrice di All Alone Zdenka Gold, lo sceneggiatore di Glycerin y Island Ivan Knežević e la regista, produttrice e sceneggiatrice di Horizon Tinatin Kajrishvili parlano della loro esperienza con la piattaforma professionale del festival bosniaco.