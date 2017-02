Juri Rechinsky • Regista

di Martin Kudláč

03/02/2017 - Il regista ucraino Juri Rechinsky parla a Cineuropa del suo esordio nel lungometraggio di finzione, Ugly, co-prodotto da Ulrich Seidl

Il regista ucraino Juri Rechinsky ha presentato il suo debutto nel lungometraggio, Ugly , nella sezione Bright Future dell'International Film Festival Rotterdam. Rechinsky ha lavorato come montatore freelance per spot pubblicitari e film, e ha trascorso due anni come montatore capo in uno degli studi Mosfilm di Mosca. Ha diretto numerosi cortometraggi e documentari brevi e, nel 2013, ha terminato il suo film documentario Sickfuckpeople, su un gruppo di ragazzini senza tetto che sono riusciti a sopravvivere alla loro infanzia afflitta dalla droga.

Cineuropa: Il suo primo lungometraggio di finzione è un'esperienza visiva viscerale. Dove viene l'idea?

Juri Rechinsky: Viene principalmente dalla mia vita. Non posso dire che ciò sia comune in Ucraina o in Austria; forse lo è, ma non ho mai pensato in questi termini mentre giravo il film. Ugly è basato sulla mia esperienza personale. Per dimenticare quest'esperienza, ho fatto un documentario chiamato Sickfuckpeople, ma dopo aver finito il documentario, alcune cose sono iniziate a tornare in forma di flashback e incubi, e ciò mi ha disturbato. Ad un certo punto, ho iniziato a scriverle, e dopo un po', mi sono reso conto che ero seduto di fronte a una storia. Ho presentato la storia, e alcune persone si sono emozionate. Di colpo, ero in piedi sul set. Venendo dal documentario, non avevo idea di come lavorare con gli attori, non avevo idea di come lavorare con una grande troupe, ed erano tutti lì, in attesa delle mie indicazioni. Il mio unico strumento era la fiducia nel mio istinto su ciò che succedeva nell'inquadratura.

Ugly ha un'atmosfera molto particolare, che condivide con The Tribe di Myroslav Slaboshpytskiy.

Beh, abbiamo iniziato a girare i nostri film nello stesso periodo, ma Myroslav Slaboshpytskiy è molto più veloce di me. Tuttavia, ha realizzato un film diverso, e ciò che facciamo è piuttosto diverso. Naturalmente, sia il periodo che il luogo influenzano una persona. Credo che la mia generazione sia affetta da una sorta di depressione. Sono influenzato dai primi 20 anni della mia vita trascorsa in Ucraina - in parte anche in Unione Sovietica - e forse è qualcosa che ho in comune con Slaboshpytskiy: condividere lo stesso tempo, luogo e infanzia che hanno modellato le nostre personalità.

La sua storia è ambientata in Ucraina e in Austria, ma la situazione non cambia rapidamente andando da est a ovest.

Non ho mai cercato di indirizzare la storia in questa direzione poiché parla di due spazi molto diversi, geopoliticamente parlando. Ma Ugly non è Import/Export . Ugly potrebbe condividere alcune tematiche con Import/Export, ma la mia preoccupazione principale era unire questi due spazi. Ciò che unisce l'Ucraina e l'Austria è l'essere affette dalle stesse sindromi e problemi fondamentali dell'uomo. Ugly non parla di manifestare le differenze, ma di unire le persone in luoghi diversi.

A proposito di Import/Export, come ha fatto a coinvolgere Ulrich Seidl?

Si è unito a noi nel mezzo del progetto, quando eravamo alle prese con grossi problemi finanziari. Eravamo giunti a un punto in cui non sapevamo come finire il film finanziariamente. Ricevemmo la brutta notizia che eravamo a corto di fondi proprio mentre eravamo alla prima dell'ultimo film di Seidl. Ci avvicinammo, e ci chiese di fargli vedere ciò che eravamo riusciti a girare fino a quel momento. Lo guardò e poi disse: "Voglio aiutarvi a completare questo film. Voglio essere un co-produttore". In una settimana, chiudemmo il budget e riuscimmo a completare il progetto. È stato come una fata madrina!

Ha realizzato Ugly con i collaboratori abituali di Seidl, il suo direttore della fotografia Wolfgang Thaler e l'attrice Maria Hofstätter.

Da sempre desideravo lavorare con Wolfgang Thaler e Maria Hofstätter. Il nostro contatto con Ulrich è iniziato quando guardava il mio documentario - l'ha apprezzato molto, e io adoro i suoi film a mia volta. E siamo riusciti ad incontrarci, chiacchierare e scoprire il nostro terreno comune. Il lavoro di Thaler sui film di Michael Glawogger era quel tipo di esperienza visiva che mi ha fatto desiderare di girare i miei documentari, in primo luogo. La partecipazione di Wolfgang e suo figlio non era qualcosa che mi aspettavo - e vale anche per Maria Hofstätter. E ciò che ho apprezzato di più è stato avere il tempo e la libertà di cui avevo bisogno per il progetto di cercare il mio film e il mio linguaggio.

Qual è stata la più grande differenza tra lavorare ai documentari e girare un film di finzione?

La differenza più grande è tra lavorare con un attore e lavorare con una persona. Devi capire i vantaggi di entrambi e trovare quali possibilità un attore può dare rispetto ad una persona che stai cercando di mostrare. Se hai l'attore giusto, hai qualcuno che viene e ti implora: "Per favore ritraimi in un modo in cui non sono mai stato ritratto prima."

