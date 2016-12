L’Europa domina la shortlist dell’Oscar al miglior film straniero

di Naman Ramachandran

16/12/2016 - Toni Erdmann, Land of Mine, A Man Called Ove tra i nove titoli che avanzano verso il prossimo round

Nove film, tra gli 85 eleggibili, avanzano verso la prossima tornata di voti nella categoria Miglior film in lingua straniera agli 89mi Academy Awards. L’Europa domina la lista, che include Land of Mine di Martin Zandlivet (Danimarca), Toni Erdmann di Maren Ade (Germania), The King’s Choice di Eric Poppe (Norvegia), A Man Called Ove di Hannes Holm (Svezia), La mia vita di zucchina di Claude Barras (Svizzera) e Paradise di Andrei Konchalovsky (Russia). Gli altri film selezionati sono le coproduzioni francesi E’ solo la fine del mondo di Xavier Dolan (Canada) e Il cliente di Asghar Farhadi (Iran), e poi Tanna di Bentley Dean e Martin Butler (Australia).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Le nomination per il Miglior film in lingua straniera 2017 sono determinate in due fasi. Il comitato della Fase I, composto da diverse centinaia di membri dell'Academy di base a Los Angeles, ha visionato i candidati nella categoria tra la metà di ottobre e il 12 dicembre. Le prime sei scelte del gruppo, sommate ad altre tre selezioni votate dal Comitato Esecutivo del Premio al Film in Lingua Straniera dell’Academy, formano la shortlist. Comitati appositamente composti a New York, Los Angeles e Londra restringeranno la rosa dei candidati fino a cinque nomination. Da venerdì 13 gennaio a domenica 15 gennaio, visioneranno tre film al giorno ed esprimeranno il loro voto.

Le nomination agli 89mi premi Oscar saranno annunciate il 24 gennaio 2017. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 febbraio 2017.

(Tradotto dall'inglese)