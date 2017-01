Una location, un personaggio, una notte: The Guilty di Gustav Möller

di Jorn Rossing Jensen

04/01/2017 - Con protagonista Jakob Cedergren, il film d’esordio del regista danese sarà “un film di genere forte, per psicologia, dialoghi e il modo in cui sfida l’immaginazione del pubblico”

Il regista danese Gustav Möller ha finito di girare il suo film d’esordio, The Guilty, che era stato premiato al Nordic Talents 2015 del Nordisk Film & TV Fond: girato in tempo reale, in un’unica location, con un solo personaggio, nel corso di una notte, e gran parte del film si svolge in una scatola.

"Volevo fare un film di genere davvero forte, ma invece di inseguimenti ed esplosioni, volevo concentrarmi esclusivamente sullo stato psicologico del personaggio principale e i dialoghi del film, sfidando l'immaginazione del pubblico", ha detto Möller al Danish Film Institute. "L’ambientazione limitata che abbiamo scelto ci ha costretti a fare a meno di molte cose, ma ha aggiunto un senso di precisione e radicalismo al progetto di cui non avrei potuto fare a meno".

The Guilty segue l’attore danese Jacob Cedergren nei panni del poliziotto Asger Holm, che risponde a una chiamata di emergenza da parte di una donna rapita. La chiamata viene interrotta, e la ricerca della donna e del suo rapitore ha inizio: una corsa contro il tempo. L’unico strumento di Holm è il suo telefono, e ben presto si renderà conto di aver a che fare con un crimine molto più grande di quanto pensasse.

Il co-sceneggiatore del film, Emil Nygaard Albertsen, la produttrice Lina Flint, il direttore della fotografia Jasper J Spanning e la montatrice Carla Luffe hanno tutti studiato alla Danish National Film School, dove hanno realizzato nel 2015 il loro film di diploma, In the Dark. Il loro nuovo sfozo è prodotto dalla nuova iniziativa SPRING della major danese Nordisk Film, che mira a costruire un nuovo programma di sviluppo dei talenti volto ad allevare una nuova generazione di cineasti.

Supportato dal Danish Film Institute - New Danish Screen, The Guilty uscirà in Danimarca nell’autunno 2017 con Nordisk Film Distribution.

(Tradotto dall'inglese)