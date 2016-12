Félicité in corsa per l’Orso d'Oro

di Fabien Lemercier

20/12/2016 - Alain Gomis torna per la seconda volta in competizione a Berlino con il suo quarto lungometraggio. Una produzione guidata da Andolfi e venduta da Jour2Fête

Già in lizza nel 2012 con Tey , Alain Gomis torna in competizione al 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017) con il suo quarto lungometraggio: Félicité. Rivelatosi a Locarno nel 2001 con L'Afrance (Pardo della miglior opera prima) e passato per i Venice Days 2007 con Andalucia , il cineasta franco-senegalese ha firmato la sceneggiatura della sua nuova opera con la collaborazione di Olivier Loustau e Delphine Zingg.

La storia è incentrata su Félicité (Véronique Beya Mputu), una donna libera e fiera che la sera canta in un bar di Kinshasa. La sua vita viene stravolta quando suo figlio di 14 anni è vittima di un incidente in moto. Per salvarlo, si lancia in una corsa sfrenata attraverso le strade di una Kinshasa elettrica, un mondo di musica e sogni. Il suo cammino incrocia quello di Tabu... Nel cast figurano anche Mpaka Longi e Gaetan Claudia.

Prodotto da Arnaud Dommerc per Andolfi con Granit Films (società cofondata dal regista) e Cinekap (Senegal), Félicité è stato coprodotto dai belgi Need Productions, pre-acquistato da TV5 Monde e Canal+ Overseas, sostenuto dall’Aiuto ai cinema del mondo del CNC, l'Organizzazione Internazionale della Francofonia, la regione Normandia (aiuto alla riscrittura), il World Cinema Fund della Berlinale, il Brot für die Welt, la Direzione Generale dello Sviluppo (Belgio), il Fopica del ministero della Cultura del Senegal, e l'Istituto Gabonese dell’Immagine e del Suono. Jour2Fête distribuirà il film in Francia il 29 marzo prossimo e gestisce le vendite internazionali.

Tra i 10 titoli annunciati, ossia la metà circa dei pretendenti all’Orso d’Oro 2017, figurano anche due coproduzioni minoritarie francesi: Ana, mon amour del rumeno Calin Peter Netzer (coprodotto da Sophie Dulac Productions che lo distribuirà nelle sale francesi il 3 maggio prossimo) e Colo della portoghese Teresa Villaverde (coprodotto da Sedna Films e sostenuto dall’Aiuto ai cinema del mondo e il fondo di aiuto allo sviluppo delle coproduzioni franco-portoghesi).



Si segnala inoltre fuori concorso, in proiezione di gala Berlinale Special, Le Jeune Karl Marx di Raoul Peck, prodotto da Agat Films e Velvet Films, coprodotto da France 3 Cinéma, i tedeschi di Rohfilm e i belgi di Artémis, con il sostegno fra gli altri di Canal+, dell’anticipo sugli incassi del CNC, di Diaphana che si occuperà della distribuzione nelle sale francesi e di Films Distribution che guida le vendite internazionali.

