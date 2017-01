Il cinema francese inonda Rotterdam

di Fabien Lemercier

25/01/2017 - Una quarantina di produzioni e coproduzioni francesi recenti sono in programma alla 46a edizione del festival di Rotterdam

Il programma del 46° Festival di Rotterdam, che si apre oggi e terminerà il 5 febbraio, è una nuova occasione per constatare l’enorme coinvolgimento dell’industria cinematografica francese nella produzione di film da tutto il mondo.

In competizione quest’anno per le Tigri figurano due film minoritari francesi. Rey di Niles Atallah, coprodotto dalla società parigina Mômerade con il Cile, i Paesi Bassi, la Germania e il Qatar, è stato anche sostenuto dall’Aiuto ai Cinema del Mondo del CNC. E’ in lizza pure La Mer morte (The Burglar) di Hagar Ben Asher, coprodotto da Les Films du Poisson con Israele e Germania.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il lungometraggio franco-belga Chez nous di Lucas Belvaux (prodotto in delegato da Synecdoche, coprodotto fra gli altri da France 3 Cinéma, e venduto nel mondo da Le Pacte) sarà in corsa per il Big Screen Award e avrà la sua prima mondiale nella sezione Voices. In menù figurano inoltre la produzione maggioritaria francese The Wedding Ring di Rahmatou Keïta e i minoritari La ragazza del mondo , The Road to Mandalay e L'Ornithologue .

Nella sezione Bright Future dedicata ai talenti emergenti spiccano fuori concorso tre produzioni maggioritarie francesi: Heis (Chroniques) di Anais Volpé, Wùlu di Daouda Coulibaly (apprezzato a Toronto) e il documentario Where Is Rocky II? di Pierre Bismuth. Li accompagnano le coproduzioni minoritarie Burning Birds del cingalese Sanjeewa Pushpakumara (prima europea), Mimosas, la voie de l’Atlas dello spagnolo Oliver Laxe e By the Time It Gets Dark della thailandese Anocha Suwichakornpong.

Nel programma Limelight saranno proiettati Orpheline di Arnaud des Pallières, Grave di Julia Ducournau, Riparare i viventi di Katell Quillévéré, Personal Shopper di Olivier Assayas e Rester vertical di Alain Guiraudie, oltre ai minoritari Sieranevada , Wolf and Sheep , Harmonium , Tramontane , Dogs , Porto e La región salvaje .

La sezione A Band Apart ha selezionato Compte tes blessures di Morgan Simon e Nocturama di Bertrand Bonello, mentre Le Serpent aux mille coupures di Eric Valette avrà la sua prima mondiale nel programma Criss Cross e la sezione Signature conta tre produzioni maggioritarie francesi La mort de Louis XIV di Albert Serra, Un rêve solaire di Patrick Bokanowski e Belle Dormant di Adolfo Arrieta.

Si segnalano infine il lungometraggio franco-israeliano The Wonderful Kingdom of Papa Alaev del duo Noam Pinchas - Tal Barda nel programma Scopitone, la coproduzione minoritaria Noces a IFFR Live e ancora la mini-serie Au-delà des murs di Hervé Hadmar a Voices.

(Tradotto dal francese)