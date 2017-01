The Divine Order e Docteur Jack premiati alle Giornate di Soletta

di Muriel Del Don

27/01/2017 - Le Giornate di Soletta premiano con il prestigioso Prix de Soleure il film di Petra Volpe. Ricompensato con il Prix du public il toccate Docteur Jack di Benoît Lange e Pierre-Antoine Hiroz

La 52esima edizione delle Giornate di Soletta si conclude con un palmarès sorprendente. The Divine Order di Petra Volpe è in effetti la prima fiction ad aggiudicarsi il Sacro Graal solettese (Prix de Soleure). L’ultima fatica di Volpe (dopo il pluripremiato Dreamland) è un film coraggioso su di un periodo al contempo oscuro e vittorioso per le donne svizzere che hanno conquistato, non senza fatica, il diritto di voto. La giuria, composta dalla regista Sabine Gisiger, dall’attore zurichese Anatole Taubman e dal giurista e diplomatico svizzero Cornelio Sommaruga, è stata impressionata dall’approccio della regista italo svizzera che ha saputo parlare con coraggio di un capitolo drammatico della storia del suo paese grazie ad una commedia rinfrescante. Particolarmente apprezzati dalla giuria anche l’eccellente sceneggiatura e i formidabili attori. The Divine Order è prodotto da Zodiac Pictures, SRF e Teleclub e venduto internazionalmente da TrustNordisk. Il film uscirà sugli schermi della Svizzera tedesca il 9 marzo 2017, distribuito da Filmcoopi.

Un altro film coraggioso e pieno di speranza è stato premiato con il Prix du public, si trarra di Docteur Jack di Benoît Lange e Pierre-Antoine Hiroz. Il loro documentario, una coproduzione svizzera (PointProd, Dr Jack Production [Fondation Calcutta Espoir] e RTS) e francese (Episode 4), parla del’impegno umanitario del dottor Jack Preger, 84 anni, pronto a sacrificare ogni cosa per salvare delle vite a Calcutta. Docteur Jack è distribuito dalla svizzera Adok Films.