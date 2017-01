FIPA d'Oro a Saul Dibb e Merzak Allouache

di Fabien Lemercier

30/01/2017 - Tra i vincitori a Biarritz, l'inglese si è distinto con il film di finzione NW e l’algerino con il documentario Enquête au paradis

Conclusosi sabato a Biarritz, il 30° Festival Internazionale di Programmi Audiovisivi ha assegnato i suoi tradizionali FIPA d'Oro nelle sue sei sezioni competitive. Quest’anno, i ritratti i donna sono stati particolarmente apprezzati dalle diverse giurie specializzate, ma anche dagli spettatori: il premio del pubblico è infatti andato a Latifa, une femme dans la république di Jarmila Buzkova, presentato fuori concorso al Panorama della creazione.

Nella categoria Fiction, la produzione britannica si è aggiudicata tre riconoscimenti. La vittoria è andata a NW di Saul Dibb, un 90' prodotto da Mammoth Screen. La sceneggiatura firmata da Rachel Bennette è centrata su due donne che sono cresciute insieme nel nord-est di Londra prima che le loro vite prendessero direzioni differenti. Ma in una regione in cui convivono ricchezza e povertà, la vita è fragile e loro stanno per scoprirlo... Si segnalano anche due premi per un’altra produzione britannica, National Treasure di Marc Munden (4X48’), distintasi per la sceneggiatura (Jack Thorne) e la musica (Cristobal Tapia de Veer). Da notare inoltre il premio dell’interpretazione femminile alla francese Alba Gaia Bellugi per Manon 20 ans di Jean-Xavier de Lestrade (3X52’).

La competizione Série, vinta dalla produzione cilena Ramona, ha premiato l’Europa tramite il Belgio per l’interpretazione maschile (Matteo Simoni, Rik Verheye, Bart Hollanders e Stef Aerts per Callboys) e la Francia che è stata premiata per la sceneggiatura (Aurélien Molas, Valentine Milville e José Caltagirone per Crime Time - Hora de Perigo) e la miglior musica (Thomas Couzinier e Frédéric Kooshmanian per Zone blanche).

Merzak Allouache è stato incoronato con il FIPA d'Oro del Documentario di creazione con Investigating Paradise che segue una giovane giornalista che conduce un’inchiesta in Algeria sulla rappresentazione del paradiso che, ai fini della loro propaganda estremista e gli appelli alla jihad, fanno i predicatori salafiti del Maghreb e del Medio-Oriente attraverso dei video che circolano su internet. Da notare che la giuria ha attribuito una menzione speciale allo spagnolo Pau Faus per Alcaldesa (sulla campagna elettorale vincente di Ada Calau a Barcellona).

Il FIPA d'Oro della sezione Gran Reportage e Investigazione è andato a Ambulance di Mohamed Jabaly (coprodotto da Norvegia e Palestina), quello del programma Musica e Spettacolo a Currentzis. The Classical Rebel dell’austriaco Christian Berger e quello dello Smart FIPA a Zero Impunity di Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies e Marion Guth.

Fiction



FIPA d'Oro

NW - Saul Dibb (Regno Unito)

FIPA d'Oro della miglior interpretazione femminile

Alba Gaia Bellugi - Manon 20 ans (Francia)

FIPA d'Oro della miglior interpretazione maschile

Elias Anton - Barracuda (Australia)

FIPA d'Oro della miglior sceneggiatura

Jack Thorne - National Treasure (Regno Unito)

FIPA d'Oro della miglior musica originale

Cristobal Tapia de Veer - National Treasure (Regno Unito)

Serie

FIPA d'Oro

Ramona - Guillermo Calderón, Carmen Gloria López e Patricio Pereira (Cile)

FIPA d'Oro della miglior interpretazione femminile

Gianina Frutero - Ramona (Chili)



FIPA d'Oro della miglior interpretazione maschile

Matteo Simoni, Rik Verheye, Bart Hollanders e Stef Aerts - Callboys (Belgio)

FIPA d'Oro della miglior sceneggiatura

Aurélien Molas, Valentine Milville e José Caltagirone -Crime Time - Hora de Perigo(Francia)

FIPA d'Oro della miglior musica originale

Thomas Couzinier e Frédéric Kooshmanian - Zone blanche (Francia)

Documentario di creazione

FIPA d'Oro

Enquête au paradis (Tahqiq fel djenna)- Merzak Allouache (Algeria, Francia)

Menzione speciale

Alcaldesa - Pau Faus (Spagna)

Gran Reportage e Investigazione

FIPA d'Oro

Ambulance- Mohamed Jabaly (Norvegia, Palestina)

Musica e Spettacolo

FIPA d'Oro

Currentzis. The Classical Rebel- Christian Berger (Austria)

Smart FIPA

FIPA d'Oro

Zero Impunity- Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies e Marion Guth (Lussemburgo, Francia)

Premio Hackaton dello Smart FIPA

Aquaterra – Sviluppato dal team Cachalot, composto da:Roland Dargelez, Frédéric Fréaud, Samuel Lepoil e Anne Sellès



Premio Michel Mitrani (sezione Giovane Creazione)

Sve je više jtvari koje dolaze- Jelena Gavrilović (Serbia)

Premio Erasmus+ (sezione Giovane Creazione)

Polski- Rubén Rojas Cuauhtémoc (Cuba)

Premio della giuria dei giovani Europei (categoria Gran Reportage e Investigazione)

Ambulance - Mohamed Jabaly (Norvegia, Palestina)

EuroFIPA d'onore

Hanka Kastelicová (Repubblica Ceca)

Premio Télérama 2017 (sezione Documentari di creazione)

Enquête au paradis - Merzak Allouache (Algeria, Francia)

Premio del Pubblico

Latifa, une femme dans la république - Jarmila Buzkova (Francia)

