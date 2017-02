Tom Edmunds inizia a girare Dead in a Week: Or Your Money Back

di Naman Ramachandran

01/02/2017 - Nel cast Tom Wilkinson, Aneurin Barnard e Christopher Eccleston

Tom Edmunds, che debutta nel lungometraggio, ha iniziato cinque settimane di riprese nel Sud-Ovest di Londra per la sua commedia Dead in a Week: Or Your Money Back. Il film narra di un giovane che dopo sette tentativi di suicidio falliti affida il compito a un anziano killer sull'orlo del pensionamento. Ma con il contratto firmato e la morte assicurata entro una settimana (o sarà rimborsato) trova finalmente una ragione per vivere.

Il cast comprende il premio BAFTA Tom Wilkinson (visto di recente ne La verità negata ), il candidato al BAFTA Aneurin Barnard (serie TV War & Peace), il candidato al BAFTA Christopher Eccleston (visto di recente in Legend ), Marion Bailey (Turner ) e Freya Mavor (nota per Sunshine on Leith e The Lady in the Car with Glasses and a Gun ).

Edmunds ha già lavorato con il compianto regista britannico Anthony Minghella alla Mirage Enterprises e a Complicità e sospetti e i suoi cortometraggi comici Is This A Joke? e Prada & Prejudice sono stati proiettati a festival del cinema internazionali.

Il film è una produzione Guild of Assassins e Rather Good Films, prodotto da Daniel-Konrad Cooper (Burn Burn Burn) e Nick Clark Windo (Blooded). Il duo aveva già collaborato con Edmunds a Is This A Joke?. La produttrice esecutiva è Gina Carter di Sprout Pictures, co-produttrice dei film di Michael Winterbottom, tra cui Wonderland e 24 Hour Party People e produttrice di Bright Young Things , Heartlands e tre serie di Moone Boy di Chris O'Dowd.

La Carter ha detto: "Questa è una di quelle idee che ti conquistano subito, quindi produrre e dar vita a Dead in a Week è un'esperienza entusiasmante - e lo testimonia la squadra eccellente messa insieme per il progetto, la brillante sceneggiatura di Tom e la sua originale visione del film".

Altitude Film Sales si occupa delle vendite mondiali. Universal Music lavorerà alla colonna sonora della pellicola, e un noto cantante/compositore britannico, che sarà presto annunciato, firmerà una canzone in esclusiva per il film.

(Tradotto dall'inglese)