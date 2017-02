Indie Sales prosegue la sua marcia in avanti

di Fabien Lemercier

02/02/2017 - Nella line-up per l'European Film Market arrivano film firmati Ziad Doueiri, Teddy Lussi-Modeste, Julien Hallard e Nabil Ben Yadir

Sull’onda di un 2016 molto fruttuoso, in particolare con La mia vita di zucchina dello svizzero Claude Barras (nominato al prossimo Oscar del miglior film d’animazione) e di Victoria di Justine Triet, la società francese di vendite internazionali Indie Sales lancia quattro novità sulla sua line-up per l'European Film Market del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017).

La squadra di Nicolas Eschbach (affiancato da Clémentine Hugot) comincerà le prevendite della coproduzione franco-libanese L'Insulte (The Insult) di Ziad Doueiri (leggi l'articolo), quarto lungometraggio, attualmente in post-produzione del regista di West Beyrouth (scoperto alla Quinzaine des réalisateurs cannense nel 1998), Lila dice (in competizione al Festival di Sundance nel 2005) e The Attack (svelato a Toronto nel 2012 e menzione speciale a San Sebastian).

Arrivano in line-up anche due titoli in post-produzione della nuova generazione di cineasti francesi. Comme un garçon (titolo provvisorio - già "Les Filles de Reims" - Let The Girls Play) di Julien Hallard (leggi l'articolo) la cui trama ruota attorno alla prima squadra di calcio femminile, sarà prevenduto su promo reel, mentre Ça, c'est la famille (The Price of Success) di Teddy Lussi-Modeste (leggi l'articolo - con Tahar Rahim, Roschdy Zem e Maïwenn) sarà negoziato su sceneggiatura.

Da notare la prima di mercato di Angle mort del belga Nabil Ben Yadir, un poliziesco incisivo sullo sfondo dell’ascesa del populismo, uscito la settimana scorsa nelle sale del suo paese.

In line-up figurano ancora l’opera prima in post-produzione One Step Behind the Seraphim del rumeno Daniel Sandu (articolo) e il film d’animazione in fabbricazione Another Day of Life di Raúl de La Fuente (coprodotto da Polonia, Spagna, Benelux, Germania e Ungheria) la cui trama si immerge nel 1975 in Angola sulle orme del grande reporter polacco Ryszard Kapuscinski.

A Berlino, Indie Sales proietterà anche Corporate di Nicolas Silhol (esce in Francia il 5 aprile via Diaphana), Cessez-le-feu di Emmanuel Courcol (svelato a Locarno sulla Piazza Grande - esce in Francia il 19 aprile con Le Pacte) e The Giant dello svedese Johannes Nyholm (un’opera prima passata per i festival di Toronto, San Sebastian, Busan, Londra e Rotterdam).

(Tradotto dal francese)