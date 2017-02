Doc & Film International torna fiduciosa all’EFM

di Fabien Lemercier

06/02/2017 - Nella line-up berlinese della società di Daniela Elstner figurano due documentari selezionati al Panorama

Di ritorno nella capitale tedesca un anno dopo il fruttuosissimo Orso d’oro conquistato con Fuocoammare di Gianfranco Rosi (tuttora in corsa per l’Oscar del miglior documentario che sarà assegnato il 26 febbraio), la società francese di vendite Doc & Film International si presenterà con qualche pezzo forte all’European Film Market della 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017). Nella line-up si distinguono due documentari selezionati al Panorama: la coproduzione americano-danese Strong Island dell’americano Yance Ford (vincitore di recente del premio speciale della giuria al Sundance e dove il regista torna sull’uccisione di suo fratello 25 anni fa, un omicidio a sfondo razziale) e Bones of Contention della sua connazionale Andrea Weiss (che avrà la sua prima mondiale a Berlino ed esplora la storia dell’oppressione delle minoranze LGBT nella Spagna di Franco).

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

In proiezione di mercato, la squadra di Daniela Elstner punterà su Paris la blanche di Lidia Terki (rivelazione del festival Black Nights di Tallin, premiato di recente al Festival Premiers Plans di Angers e che sarà distribuito in Francia il 29 marzo da ARP Sélection). Doc & Film International continuerà anche a lavorare su Home della belga Fien Troch (premio della regia nella sezione Orizzonti a Venezia, presentato a Toronto, premio del pubblico a Gand, Gran Premio a Les Arcs), En amont du fleuve della sua connazionale Marion Hänsel (con Olivier Gourmet e Sergi López nel cast), Chouf di Karim Dridi (svelato in proiezione speciale della Selezione Ufficiale a Cannes e 263 000 entrate in Francia) o ancora sulla fiction teatrale Les Fausses Confidences del compianto regista svizzero Luc Bondy (scoperto a Locarno con interpreti Isabelle Huppert e Louis Garrel).

Anche il futuro promette molto bene visto che tra i film in post-produzione della line-up figurano, fra gli altri, Prendre le large (Catch the Wind) di Gaël Morel (leggi l’articolo - con Sandrine Bonnaire protagonista) e la coproduzione franco-belga Lola Pater di Nadir Moknèche (articolo - con Fanny Ardant e Tewfik Jallab come interpreti principali). E altri annunci sono previsti durante l’EFM…

(Tradotto dal francese)