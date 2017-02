Richard Billingham comincia a girare Ray & Liz

di Naman Ramachandran

06/02/2017 - L'opera prima dell'artista nominato al premio Turner conta nel cast Patrick Romer e Deirdre Kelly

L'artista nominato al premio Turner e al Premio Deutsche Börse Richard Billingham ha iniziato tre settimane di riprese a Cranley Heath e Dudley per la sua opera prima Ray & Liz. Il film narra dell'emarginata famiglia Billingham che esegue riti estremi e rompe tabù culturali mentre si trascina in una vita decisa da fattori fuori dal suo controllo. Lavorando con il direttore della fotografia Daniel Landin (Under The Skin ), Billingham torna alla serie di fotografie che ha scattato alla sua famiglia nella Gran Bretagna dell'era Thatcher per raccontare una storia di conflitti quotidiani, solitudine, amore e perdita.

Il cast comprende il veterano Patrick Romer (Il mondo non basta), Deirdre Kelly (star britannica dei reality Benefits Street e Grande Fratello), Justin Salinger (Everest ), Ella Smith (Kill Your Friends ) e Tony Way (High-Rise ).

Il progetto è stato sviluppato nell'arco di cinque anni con Jacqui Davies (The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers ), produttrice che ha ricevuto i BFI Producer Vision Awards 2016 del British Film Institute.

Ray & Liz è una produzione Jacqui Davies in collaborazione con Rapid Eye Movies e finanziata da BFI e Ffilm Cymru Wales, in associazione con Severn Screen.

Billingham è salito alla ribalta nel 1996 con la sua serie fotografica ‘Ray’s a Laugh’, immagini di vita familiare nella sua casa d'infanzia, un palazzone a Cradley Heath nelle Midlands occidentali. È stata esposta a livello internazionale ed è presente in Sensation (1997) presso la Royal Academy of Arts. Ha ricevuto il Premio alla Fotografia Deutsche Börse lo stesso anno, ed è stato nominato per il Premio Turner nel 2001. Il suo lavoro è presente in numerose collezioni in tutto il mondo, tra cui la Tate, Arts Council England, il V & A, Moderna Museet di Stoccolma, il Fotomuseum Winterthur, e il Metropolitan Museum of Art di New York.

