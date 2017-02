The Match Factory arriva a Berlino con un rifugiato, una vendetta e un funerale

di Birgit Heidsiek

08/02/2017 - L'agente di vendite tedesco presenta tre titoli in concorso alla Berlinale

L'agente di vendite internazionali di Colonia The Match Factory giunge alla Berlinale con una forte line-up che comprende cinque titoli del festival, tra i quali tre film in concorso. Dopo il grande successo di Miracolo a Le Havre , il regista finlandese Aki Kaurismäki (La fiammiferaia) presenta The Other Side of Hope . Ambientato a Helsinki, la tragicommedia segna il secondo capitolo della sua trilogia sui rifugiati. La Scandinavia è anche il luogo in cui il protagonista di Bright Nights di Thomas Arslan (Gold ) deve recarsi per il funerale del padre. Insieme con il figlio quattordicenne, con il quale ha sempre avuto un contatto minimo, parte per un viaggio in una remota regione della Norvegia settentrionale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel terzo titolo della competizione, Wild Mouse dello sceneggiatore-regista-attore Josef Hader, la vita di un uomo di classe media va completamente fuori controllo quando il redattore capo licenzia un famoso critico musicale da un giornale viennese. Insieme ad un suo vecchio compagno di scuola, comincia campagne notturne contro il suo ex capo che sfociano in azioni estreme.

Per il titolo della Berlinale Special Bye Bye Germany , lo sceneggiatore-regista belga Sam Garbarski (Irina Palm , Vijay, il mio amico indiano ) ha collaborato ancora una volta con il popolare attore tedesco Moritz Bleibtreu. Ambientata nella Germania del dopoguerra, la storia parla di un mellifluo uomo d'affari e dei suoi amici ebrei che cercano di fare soldi per finanziare il loro viaggio in America. Mentre gli affari vanno bene per i talentuosi intrattenitori, cominciano a fare domande sul passato torbido del loro amico tedesco. Un segreto nascosto è anche il tema principale del titolo della sezione Panorama Centaur di Aktan Arym Kubat (The Light Thief ). Nel film, un tranquillo padre di famiglia diventa un ladro di cavalli a causa della sua convinzione che solo un vero fantino che cavalca di notte possa cancellare la maledizione che sta punendo il popolo del Kirghizistan.

The Match Factory presenterà inoltre due film nella sezione Lola@Berlinale allo European Film Market, ospitata dalla German Film Academy: il premiato Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade (Everyone Else ) e Wild di Nicolette Krebitz (The Heart Is a Dark Forest ). Ulteriori titoli al mercato includono la storia di formazione tedesca Axolotl Overkill di Helene Hegemann, il dramma The Burglar di Hagar Ben Asher (The Slut ), il film artistico Manifesto di Julian Rosefeldt (The Shift), il dramma sulla rivoluzione egiziana The Nile Hilton Incident di Tarik Saleh (Metropia ), il ritratto di una pittrice tedesca Paula di Christian Schwochow (November Child ), il toccante dramma d'identità Framing Mom di Sara Johnsen (Kissed by Winter ) e il poliziesco Super Dark Times di Kevin Phillips (Too Cool for School).

(Tradotto dall'inglese)