Paul Sanchez est revenu sul set e nella line-up SBS

di Fabien Lemercier

08/02/2017 - Prodotto da Ex Nihilo, il nuovo fim di Patricia Mazuy, con Laurent Lafitte e Zita Hanrot protagonisti, sarà distribuito da SBS

Attiva in produzione, distribuzione in Francia e vendite internazionali, la struttura parigina SBS sta cavalcando un’onda eccezionale grazie ai suoi successi del 2016 (Elle di Paul Verhoeven e Aquarius di Kleber Mendonça Filho), in attesa di L’amant d’un jour (Lover for a Day) di Philippe Garrel (in post-produzione). E la società di Saïd Ben Saïd aggiunge una nuova eccitante cineasta alla sua già ben nutrita lista (che conta fra gli altri De Palma, Polanski e Cronenberg, fino a Valeria Bruni Tedeschi e Pascal Bonitzer) poiché coproduce, distribuirà in Francia e venderà nel mondo il film franco-belga Paul Sanchez est revenu! di Patricia Mazuy, le cui riprese cominciano oggi.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Quarto lungometraggio di finzione cinematografica della regista dopo Peaux de vaches (scoperto al Certain Regard a Cannes nel 1989 e nominato al César 1990 della miglior opera prima), Saint-Cyr (Un Certain Regard nel 2000, premio Jean Vigo lo stesso anno, otto nomination ai César 2001) e Sport de Filles (apprezzato sulla Piazza Grande a Locarno nel 2011), Paul Sanchez est revenu! riunisce nel cast Laurent Lafitte (nominato al César 2017 del miglior ruolo secondario per Elle e che vedremo nel 2017 in Au revoir là-haut e K.O.), Zita Hanrot (César 2016 della miglior promessa per Fatima , sugli schermi il 22 febbraio in De sas en sas e che ha girato di recente La fête est finie e K.O.), Idir Chender (che vedremo al Forum della Berlinale in Occidental), Philippe Girard e Anthony Paliotti.

Scritta da Yves Thomas e Patricia Mazuy (il duo era stato nominato al César 2001 della miglior sceneggiatura per Saint-Cyr), la sceneggiatura comincia con una notizia: Paul Sanchez, il criminale scomparso da 15 anni, è tornato! Alla stazione di polizia di Les Arcs nessuno ci crede, tranne forse la poliziotta Marion…

Prodotto da Patrick Sobelman per Ex Nihilo, Paul Sanchez est revenu! è coprodotto da Cinéfeel, dal Belgio via Les Films du Fleuve e da SBS che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio è anche sostenuto dall’anticipo sugli incassi del CNC e Sofica Manon. Le riprese si svolgeranno fino al 6 aprile nel Var.

(Tradotto dal francese)